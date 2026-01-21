UkrajnaOroszországEgyesült ÁllamokZelenszkijDonbaszjövő

Davos háttérbe szorult, Ukrajna jövője bizonytalan

Az ukrajnai háború lezárásának esélyei tovább romlottak, miközben a davosi Világgazdasági Fórum politikai súlya is átalakult. Szilágyi Mátyás a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, volt diplomata szerint Moszkva nem elégszik meg a Donbásszal, Zelenszkij politikai túlélése pedig egyre inkább a konfliktus elhúzódásához kötődik.

2026. 01. 21. 11:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Ukrajna nehéz helyzetben. Mélypontra jutottak a transzatlanti kapcsolatok, ennek következtében Davosban elhalasztották az Ukrajna újjáépítéséről szóló megállapodás aláírását is. Bár a tervet hivatalosan nem vetették el, annak elfogadására csak a politikai feszültségek enyhülése esetén kerülhet sor. 

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Alex Mita)

Ukrajna kereszttűzben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök végül nem utazott el a Világgazdasági Fórumra, döntését részben a Kijevet ért súlyos orosz légicsapásokkal, részben a Donald Trumppal való érdemi találkozó hiányával indokolta. A szakértők szerint a háború lezárásának egyik legfontosabb kérdése a Donbasz sorsa, ám Moszkva céljai messze túlmutatnak ezen.

Oroszország háborús céljai szempontjából a teljes Donbász megszerzése – a maradék 20 százalékot is beleértve minimálisan szükséges, de a jelek szerint nem elégséges feltétel a háború lezárásához

– mondta lapunknak Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Mint hangsúlyozta, az orosz fél alapvető biztonsági és politikai követeléseket fogalmaz meg.

Elengedhetetlen feltétel Moszkva számára az úgynevezett alapvető háborús okok megszüntetése, így az orosz részről tételezett, ukrán háborús fenyegetés megszüntetése, tehát az ukrán fegyveres erő lényegi lecsökkentése, az ukrán NATO-tagság kizárása, illetve a jelenlegi ukrajnai politikai vezetés leváltása.

Szilágyi Mátyás arra is rámutatott, hogy az orosz stratégiai célok hosszabb távon Ukrajna déli térségeit is érinthetik.

Az utóbbi időben geopolitikai szempontból valószínűsíthető távlati orosz cél az ukrán Fekete-tengeri partvidék Odesszáig, illetve a Duna-deltáig történő teljes megszerzése is. Ebből a szempontból komoly jelzésértéke van – a másik, nyugati oldal részéről – Maia Sandu moldovai elnök azon brit újságíróknak adott interjú-nyilatkozatának, amelyben preventív jelleggel felveti a Moldovai Köztársaság Romániához csatolásának támogatását, éppenséggel a jövendőbeli feltételezett orosz támadással szembeni megelőző jellegű védekezés lehetséges módozataként.

A szakértő szerint Volodimir Zelenszkij számára a háború befejezése politikailag kockázatos lenne.

Volodimir Zelenszkij elnök saját politikai túlélése szempontjából nem érdekelt a háború befejezésében. Amennyiben egyáltalán belekényszerülne – esetleges, további erősödő amerikai nyomásra – a Donbasz maradék területeinek a feladását is magában foglaló területi engedményekbe, azt kizárólag a felelősség megosztásával, tehát egy végső, jóváhagyó lakossági referendum kiírásával lenne hajlandó elfogadni

– tette hozzá.

Davos háttérbe szorult

A davosi fórum politikai súlypontja időközben áthelyeződött. Szilágyi Mátyás úgy fogalmazott:

Trump elnök a davosi Világgazdasági Fórum politikai napirendjét sikeresen áttematizálta az ukrán békerendezés kérdéséről a Grönland megszerzése körüli, nyugati szövetségesközi konfliktus rendezésének kérdéskörére.

A szakértő úgy látja, hogy a nyugati megosztottság Moszkva számára kedvező helyzetet teremt.

Az orosz fél páholyból nézi, ahogyan a geostratégiai értelemben vett Nyugat úgymond szétveri önmagát.

(FILES) French President Emmanuel Macron (2L) and US President Donald Trump (R) listen to Ukrainian President Volodymyr Zelensky speak during a meeting with European leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. One year into his second term, US President Donald Trump is shattering the post-World War II order as never before, leaving a world that may be unrecognizable once he is through. Far from slowing down, Trump has rung in the new year with a slew of aggressive actions that brazenly defy the decades-old order that was championed by the United States. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök hallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédét az európai vezetőkkel folytatott találkozójukon (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Mit ajánlhat Zelenszkij Trumpnak?

Szilágyi Mátyás szerint Zelenszkij ,amennyiben egyáltalán „megmarad a sakktáblán”, újabb, az amerikaiaknak teendő üzleti engedményekkel, koncessziókkal, illetve amerikai hosszú távú fegyvervásárlásokra vonatkozó üzletek felajánlásával és elfogadásával próbálkozhat. 

Zelenszkij politikai helyzete a jelek szerint egyáltalán nem szavatolt hosszú távon, de már középtávon sem. Erre utalnak az utóbbi hónapok, hetek ukrajnai antikorrupciós műveletei, a folytatódó és fokozódó ügyészségi vizsgálatok és vádemelések Zelenszkij elnök közvetlen politikai-személyi környezetéhez tartozó politikai és üzleti szereplők, miniszterek, parlamenti képviselők ellen

– foglalta össze a szakértő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)



 

