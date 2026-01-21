Davos háttérbe szorult, Ukrajna jövője bizonytalan

Ukrajna nehéz helyzetben. Mélypontra jutottak a transzatlanti kapcsolatok, ennek következtében Davosban elhalasztották az Ukrajna újjáépítéséről szóló megállapodás aláírását is. Bár a tervet hivatalosan nem vetették el, annak elfogadására csak a politikai feszültségek enyhülése esetén kerülhet sor.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Alex Mita)

Ukrajna kereszttűzben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök végül nem utazott el a Világgazdasági Fórumra, döntését részben a Kijevet ért súlyos orosz légicsapásokkal, részben a Donald Trumppal való érdemi találkozó hiányával indokolta. A szakértők szerint a háború lezárásának egyik legfontosabb kérdése a Donbasz sorsa, ám Moszkva céljai messze túlmutatnak ezen.

Oroszország háborús céljai szempontjából a teljes Donbász megszerzése – a maradék 20 százalékot is beleértve minimálisan szükséges, de a jelek szerint nem elégséges feltétel a háború lezárásához

– mondta lapunknak Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Mint hangsúlyozta, az orosz fél alapvető biztonsági és politikai követeléseket fogalmaz meg.

Elengedhetetlen feltétel Moszkva számára az úgynevezett alapvető háborús okok megszüntetése, így az orosz részről tételezett, ukrán háborús fenyegetés megszüntetése, tehát az ukrán fegyveres erő lényegi lecsökkentése, az ukrán NATO-tagság kizárása, illetve a jelenlegi ukrajnai politikai vezetés leváltása.

Szilágyi Mátyás arra is rámutatott, hogy az orosz stratégiai célok hosszabb távon Ukrajna déli térségeit is érinthetik.

Az utóbbi időben geopolitikai szempontból valószínűsíthető távlati orosz cél az ukrán Fekete-tengeri partvidék Odesszáig, illetve a Duna-deltáig történő teljes megszerzése is. Ebből a szempontból komoly jelzésértéke van – a másik, nyugati oldal részéről – Maia Sandu moldovai elnök azon brit újságíróknak adott interjú-nyilatkozatának, amelyben preventív jelleggel felveti a Moldovai Köztársaság Romániához csatolásának támogatását, éppenséggel a jövendőbeli feltételezett orosz támadással szembeni megelőző jellegű védekezés lehetséges módozataként.

A szakértő szerint Volodimir Zelenszkij számára a háború befejezése politikailag kockázatos lenne.

Volodimir Zelenszkij elnök saját politikai túlélése szempontjából nem érdekelt a háború befejezésében. Amennyiben egyáltalán belekényszerülne – esetleges, további erősödő amerikai nyomásra – a Donbasz maradék területeinek a feladását is magában foglaló területi engedményekbe, azt kizárólag a felelősség megosztásával, tehát egy végső, jóváhagyó lakossági referendum kiírásával lenne hajlandó elfogadni

– tette hozzá.