UkrajnaZelenszkijDavos

Zelenszkij inkább kihagyja a davosi találkozót

Az ukrán elnök az orosz csapások után úgy döntött, kihagyja a davosi Világgazdasági Fórumot. Volodimir Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy az orosz csapások okozta károk közepette Ukrajnát választja Davos helyett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:44
Fotó: HANDOUT Forrás: Cyprus Presidency of the EU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök szerint egyértelmű, hogy jelen helyzetben a hazáját választja a davosi Világgazdasági Fórum helyett. Volodimir Zelenszkij szerint miután a főváros felében se áram, se fűtés nincs, így jelenleg otthon a helye – írja a New York Post

Zelenszkij nem utazik Davosba
Zelenszkij nem utazik Davosba. Forrás: Cyprus Presidency of the EU

– Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett – mondta Zelenszkij. „Csak a fővárosban több mint 5600 lakóház fűtés nélkül maradt az orosz csapás után” – írta az ukrán elnök a közösségi oldalán. 

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a davosi találkozónak csak akkor van értelme, ha valódi, kézzelfogható eredményeket hoz, különösen a biztonsági garanciák és a gazdasági segélyek terén.

– Az Amerikával folytatott találkozóknak mindig konkrét eredményekkel kell végződniük Ukrajna megerősítése vagy a háború befejezéséhez való közelebb kerülés érdekében – mondta.

Zelenszkij sürgősen légvédelmi rendszerek kiépítését szorgalmazta a civilek és az infrastruktúra védelme érdekében, megjegyezve, hogy az amerikai gyártmányú légvédelmi fegyverek nemrégiben érkezett szállítmánya segített megakadályozni a sokkal súlyosabb támadást.

Davosban várhatóan egyébként feszült lesz a helyzet, hiszen Donald Trump amerikai elnök és az európai vezetők is jelen lesznek, Grönland kérdése pedig feltehetőleg a legfontosabb témák között lesz. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu