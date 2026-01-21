Zelenszkij inkább kihagyja a davosi találkozót

Az ukrán elnök szerint egyértelmű, hogy jelen helyzetben a hazáját választja a davosi Világgazdasági Fórum helyett. Volodimir Zelenszkij szerint miután a főváros felében se áram, se fűtés nincs, így jelenleg otthon a helye – írja a New York Post.

Zelenszkij nem utazik Davosba. Forrás: Cyprus Presidency of the EU

– Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett – mondta Zelenszkij. „Csak a fővárosban több mint 5600 lakóház fűtés nélkül maradt az orosz csapás után” – írta az ukrán elnök a közösségi oldalán.

I held a special energy coordination call. All government officials involved in the recovery efforts, regional authorities, the military, and representatives of the energy sector were present. In all regions hit by Russian strikes, restoration work has already begun. I thank all… pic.twitter.com/OTi9zbyJ44 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a davosi találkozónak csak akkor van értelme, ha valódi, kézzelfogható eredményeket hoz, különösen a biztonsági garanciák és a gazdasági segélyek terén.