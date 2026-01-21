Zelenszkij inkább kihagyja a davosi találkozót

Az ukrán elnök szerint egyértelmű, hogy jelen helyzetben a hazáját választja a davosi Világgazdasági Fórum helyett. Volodimir Zelenszkij szerint miután a főváros felében se áram, se fűtés nincs, így jelenleg otthon a helye – írja a New York Post.
– Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett – mondta Zelenszkij. „Csak a fővárosban több mint 5600 lakóház fűtés nélkül maradt az orosz csapás után” – írta az ukrán elnök a közösségi oldalán.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a davosi találkozónak csak akkor van értelme, ha valódi, kézzelfogható eredményeket hoz, különösen a biztonsági garanciák és a gazdasági segélyek terén.
