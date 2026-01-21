Donald Trump még Floridában arról beszélt, hogy Grönland az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, elsősorban az orosz és a kínai befolyás ellensúlyozása miatt. Állítása szerint Dánia nem rendelkezik megfelelő védelmi képességekkel a térségben – írja az Origo.
Davos felkészül: Trump sejtelmes választ adott Grönland ügyében
Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre tette Grönland ügyét, és úgy véli, az Európai Unió nem fog érdemi ellenállást tanúsítani.
„Szükségünk van rá. Ennek meg kell történnie” – mondta újságíróknak, Grönlandra utalva.
Arra a kérdésre, hogy az európai vezetők várhatóan ellenállnak-e az elképzelésnek, úgy válaszolt: nem számít jelentős ellenállásra.
Trump hétfőn nem adott egyértelmű választ arra, hogy kész lenne-e erőt alkalmazni a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése érdekében – jelentette a The Hill. Kedden pedig egy fehér házi sajtótájékoztatón rejtélyes választ adott az újságíróknak, amikor arról kérdezték, meddig hajlandó elmenni Grönland megszerzéséért .
Majd megtudod
– válaszolta Trump.
Az amerikai elnök az NBC Newsnak annyit közölt, hogy az ügyben nem kíván nyilatkozni, ugyanakkor világossá tette: teljes mértékben számol új vámok bevezetésével Dániával és más európai országokkal szemben, amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni az északi-sarki sziget ügyében. A február 1-jén hatályba lépő vámintézkedések Norvégiát is érintik.
További Külföld híreink
Trump a davosi útja előtt az amerikai gazdaság helyzetéről is beszélt, amelyet a világ „legdinamikusabbjának” nevezett. Doug Burgum belügyminiszter társaságában a beruházások növekedését és a tőzsdék erős teljesítményét emelte ki – írja a Bloomberg.
„Sok találkozót tervezünk, de Davos számára a legfontosabb üzenet az, hogy mennyire kedvezően alakulnak a dolgok az Egyesült Államokban” – fogalmazott az amerikai elnök.
Trump nyilatkozatai és vámfenyegetései feszültséget keltettek a NATO európai szövetségesei körében.
A Grönland feletti ellenőrzés megszerzéséhez kapcsolódó fenyegetések eszkalációja felháborította az uniós vezetőket, és Emmanuel Macron francia elnököt arra késztette, hogy felvesse az Európai Unió legerősebb megtorló eszközének alkalmazását. A Politico ugyanakkor arról számolt be, hogy miközben Európának egységre lenne szüksége a Trumppal szembeni fellépéshez, Franciaország és Németország egyre inkább eltávolodik egymástól.
További Külföld híreink
Európa határt szabna
Dánia hangsúlyozta, hogy a félautonóm terület nem szerezhető meg fenyegetéssel, és arra is figyelmeztetett: egy amerikai katonai fellépés a NATO végét jelentené. Az elmúlt napokban több európai szövetséges politikai, valamint jelképes katonai támogatását is kifejezte Grönlandnak. Európai vezetők ugyanakkor jelezték, hogy nem kívánnak kereskedelmi konfliktust az Egyesült Államokkal, de a szuverenitás kérdése nem képezheti alku tárgyát. A BBC beszámolója szerint az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozót hív össze Brüsszelben a lehetséges válaszlépések megvitatására.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Gyerekek is megsérültek a súlyos támadásban, Oroszország bosszúja fájni fog
Ukrajna a tűzzel játszik.
Kijev már nem sokáig húzza, százezrek menekülnek otthonaikból
A polgármester szerint humanitárius katasztrófa fenyeget.
Zelenszkij inkább kihagyja a davosi találkozót
Távolmaradását az orosz csapásokkal magyarázta.
Hótakaró alatt az ország: városokat temetett be a hatvan éve nem látott mennyiségű hó + videó
Az orosz tél még az oroszokat is meglepte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Gyerekek is megsérültek a súlyos támadásban, Oroszország bosszúja fájni fog
Ukrajna a tűzzel játszik.
Kijev már nem sokáig húzza, százezrek menekülnek otthonaikból
A polgármester szerint humanitárius katasztrófa fenyeget.
Zelenszkij inkább kihagyja a davosi találkozót
Távolmaradását az orosz csapásokkal magyarázta.
Hótakaró alatt az ország: városokat temetett be a hatvan éve nem látott mennyiségű hó + videó
Az orosz tél még az oroszokat is meglepte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!