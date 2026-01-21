GrönlandEurópai UnióTrump

Davos felkészül: Trump sejtelmes választ adott Grönland ügyében

Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre tette Grönland ügyét, és úgy véli, az Európai Unió nem fog érdemi ellenállást tanúsítani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:17
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Celal Gunes Forrás: Anadolu/AFP
Donald Trump még Floridában arról beszélt, hogy Grönland az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, elsősorban az orosz és a kínai befolyás ellensúlyozása miatt. Állítása szerint Dánia nem rendelkezik megfelelő védelmi képességekkel a térségben – írja az Origo

Donald Trump (Fotó: AFP/ Jim Watson)
Donald Trump (Fotó: AFP/ Jim Watson)

„Szükségünk van rá. Ennek meg kell történnie” – mondta újságíróknak, Grönlandra utalva.

Arra a kérdésre, hogy az európai vezetők várhatóan ellenállnak-e az elképzelésnek, úgy válaszolt: nem számít jelentős ellenállásra.

Trump hétfőn nem adott egyértelmű választ arra, hogy kész lenne-e erőt alkalmazni a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése érdekében – jelentette a The Hill. Kedden pedig egy fehér házi sajtótájékoztatón rejtélyes választ adott az újságíróknak, amikor arról kérdezték, meddig hajlandó elmenni Grönland megszerzéséért .

Majd megtudod

 – válaszolta Trump. 

Az amerikai elnök az NBC Newsnak annyit közölt, hogy az ügyben nem kíván nyilatkozni, ugyanakkor világossá tette: teljes mértékben számol új vámok bevezetésével Dániával és más európai országokkal szemben, amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni az északi-sarki sziget ügyében. A február 1-jén hatályba lépő vámintézkedések Norvégiát is érintik.

Trump a davosi útja előtt az amerikai gazdaság helyzetéről is beszélt, amelyet a világ „legdinamikusabbjának” nevezett. Doug Burgum belügyminiszter társaságában a beruházások növekedését és a tőzsdék erős teljesítményét emelte ki – írja a Bloomberg.

„Sok találkozót tervezünk, de Davos számára a legfontosabb üzenet az, hogy mennyire kedvezően alakulnak a dolgok az Egyesült Államokban” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump nyilatkozatai és vámfenyegetései feszültséget keltettek a NATO európai szövetségesei körében. 

A Grönland feletti ellenőrzés megszerzéséhez kapcsolódó fenyegetések eszkalációja felháborította az uniós vezetőket, és Emmanuel Macron francia elnököt arra késztette, hogy felvesse az Európai Unió legerősebb megtorló eszközének alkalmazását. A Politico ugyanakkor arról számolt be, hogy miközben Európának egységre lenne szüksége a Trumppal szembeni fellépéshez, Franciaország és Németország egyre inkább eltávolodik egymástól.

Európa határt szabna

Dánia hangsúlyozta, hogy a félautonóm terület nem szerezhető meg fenyegetéssel, és arra is figyelmeztetett: egy amerikai katonai fellépés a NATO végét jelentené. Az elmúlt napokban több európai szövetséges politikai, valamint jelképes katonai támogatását is kifejezte Grönlandnak. Európai vezetők ugyanakkor jelezték, hogy nem kívánnak kereskedelmi konfliktust az Egyesült Államokkal, de a szuverenitás kérdése nem képezheti alku tárgyát. A BBC beszámolója szerint az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozót hív össze Brüsszelben a lehetséges válaszlépések megvitatására.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

