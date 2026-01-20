Európai ParlamentDömötör CsabaUkrajna támogatásamigrációs paktumciprusi elnökGál Kinga

Ukrajna mellett áll az EU, a döntések ára Európa jövője lehet

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén több politikai szereplő is azt hangoztatta, hogy az Európai Unió továbbra is kiáll Ukrajna mellett. Mások bírálatokat fogalmaztak meg. Dömötör Csaba felidézte: Ursula von der Leyen bizottsági elnök ciprusi beszédében elvárásként fogalmazta meg a migrációs paktum végrehajtását. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben, és fennáll a veszélye annak, hogy a partvonalra szorul, miközben mások formálják a világpolitikát.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 15:45
Ukrajna mellett áll az EU, de a döntések ára Európa jövője lehet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket – jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben
Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben Fotó: MTI

Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik – mondta a politikus. Közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót. A ciprusi elnökség programjából kiemelte az autonómia erősítését a biztonság, a védelem és a felkészültség révén, a sürgős európai védelmi képességfejlesztést, a NATO–EU együttműködés erősítését, valamint a tengeri és energetikai útvonalak védelmét. Az elnök közölte: csak az erős, innovatív és versenyképes Európa lehet valóban önálló. Ennek része az egységes piac elmélyítése, az ipar modernizációja, a zöld és digitális átállás, valamint a kis- és közepes vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. 

Az autonóm Európa egyben nyitott Európa is. A bővítés – Ukrajnától a Nyugat-Balkánig – az EU legerősebb geopolitikai eszköze

– mondta, kiemelve, hogy az európai integráció addig nem lehet teljes, amíg Ciprus megosztott.

Aposztólosz Dzidzikosztász uniós biztos hangsúlyozta: a ciprusi elnökség célkitűzései teljes mértékben összhangban állnak az Európai Unió előtt álló kihívásokkal. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy 2026-ban még mindig van megszállás alatt álló uniós tagállam. Hangsúlyozta: a ciprusi kérdés átfogó, igazságos és tartós rendezése továbbra is kiemelt uniós cél. A biztos üdvözölte az elnökség biztonsági és védelmi fókuszát, az Ukrajnának nyújtott támogatás fenntartását, valamint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtását

Hollandia és Belgium egyre nehezebben bírja a migrációs terheket
Európa nem találja a helyét (Fotó: AFP)

Gál Kinga: Európa nem találja a helyét

Gál Kinga rámutatott: 

Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben, és fennáll a veszélye annak, hogy a partvonalra szorul, miközben mások formálják a világpolitikát.

A brüsszeli ideológiavezérelt politika helyett az új geopolitikai realitásokra épülő stratégiára van szükség, ezért irányváltást várnak a ciprusi elnökségtől. A jelenlegi döntések zsákutcába vezetik Európát, a migrációs paktumot el kell vetni, mert a migrációt nem menedzselni vagy kvóták alapján szétosztani kell, hanem meg kell állítani az Európai Unió külső határain. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban új narratíva kell, a háborús retorika helyett konkrét lépésekre van szükség a béketárgyalások irányába, támogatva az amerikai béketörekvéseket – mondta.

Hozzátette: Ukrajna korlátlan finanszírozása nem tartható fenn, mert az Európa jövőjének eladósításához vezet. 

Berlin hitelt vesz fel Ukrajna támogatására
Ukrajna korlátlan finanszírozása nem tartható fenn, mert az Európa jövőjének eladósításához vezet (Fotó: AFP)

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt ebből. Elfogadhatatlannak nevezte a következő hétéves uniós költségvetés tervezetét is, amely „veszélyezteti” az Európai Unió két legsikeresebb politikáját, a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát.

Az európai emberek egyre inkább azt érzik, hogy Brüsszel nem őket védi, hanem saját hatalmát erősíti. Vissza kell térni ahhoz az alapvető célhoz, amiért az Európai Unió létrejött: a béke, a biztonság és a jólét garantálásához. A Patrióták azt várják, hogy a ciprusi elnökség ebbe az irányba tegyen konkrét lépéseket

– mondta Gál Kinga. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője közölte: a ciprusi soros elnökségtől az Európai Parlament „nagykoalíciója” és az Európai Bizottság azt várja, hogy előrelépjen a nagy ügyekben, különösen a költségvetési kérdésekben.

Ez rázós menet lesz, mivel eddig 193 milliárd eurót költöttek a háborúra, most pedig további kilencvenmilliárd eurós hitelt vennének fel, amelyet beépítenének a következő hétéves uniós költségvetésbe, emellett egy újabb százmilliárd eurós tételt is terveznek. Ezt csak úgy tudják megvalósítani, hogy közben csökkentik a kohéziós forrásokat, és húsz százalékkal megvágják az agrártámogatásokat

– közölte.

Brüsszel az orosz-ukrán háború kitörése óta sorra hozta szankciós csomagjait Moszkva ellen
Ursula von der Leyen bizottsági elnök ciprusi beszédében elvárásként fogalmazta meg a migrációs paktum végrehajtását (Fotó: AFP)

Felidézte: Ursula von der Leyen bizottsági elnök ciprusi beszédében elvárásként fogalmazta meg a migrációs paktum végrehajtását. A politikus szerint ez azt jelenti, hogy „szét akarják teríteni a bajt”. 

Ezekkel a tervekkel az európai emberek többsége nem ért egyet

– tette hozzá. Bírálta az uniós döntéshozatali gyakorlatot, mondván: az egyhangúság helyett minősített többséggel erőltetnek át ügyeket, megvonják a kritikus tagállamok forrásait, az állampolgárok hangját pedig „tényt ellenőrzőkkel” próbálják elnyomni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu