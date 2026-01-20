Ukrajna mellett áll az EU, a döntések ára Európa jövője lehet

– Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket – jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.

Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik – mondta a politikus. Közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót. A ciprusi elnökség programjából kiemelte az autonómia erősítését a biztonság, a védelem és a felkészültség révén, a sürgős európai védelmi képességfejlesztést, a NATO–EU együttműködés erősítését, valamint a tengeri és energetikai útvonalak védelmét. Az elnök közölte: csak az erős, innovatív és versenyképes Európa lehet valóban önálló. Ennek része az egységes piac elmélyítése, az ipar modernizációja, a zöld és digitális átállás, valamint a kis- és közepes vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése.

Az autonóm Európa egyben nyitott Európa is. A bővítés – Ukrajnától a Nyugat-Balkánig – az EU legerősebb geopolitikai eszköze

– mondta, kiemelve, hogy az európai integráció addig nem lehet teljes, amíg Ciprus megosztott.