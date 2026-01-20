Ursula von der Leyen: Európa mindig ki fog állni Ukrajna mellett

Ursula von der Leyen történelmi előrelépésnek nevezte az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával.

Von der Leyen Davosban elmondta, a Mercosur-egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét teremtette meg, amelynek piaca a globális GDP több mint húsz százalékát adja, 31 országból áll és több mint hétszázmillió fogyasztót érint, továbbá összhangban van a klímavédelemmel kapcsolatos párizsi megállapodással is. A brüsszeli politikus az egyezményt az egész világnak küldött üzenetnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az EU a vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, az izoláció helyett az együttműködést, és a kizsákmányolás helyett a fenntarthatóságot választja.

Az Indiával kötendő megállapodással kapcsolatban von der Leyen kiemelte, az egyezményhez sok munkára van szükség, azonban – mint arra rámutatott – létrejötte esetén egy több mint kétmilliárd embert érintő piaccal lehetne számolni.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)