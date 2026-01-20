támogatáshitelUkrajnaEurópaUrsula von der LeyenenDavos

Ursula von der Leyen: Európa mindig ki fog állni Ukrajna mellett

Davosban a hétfőn kezdődött Világgazdasági Fórum éves találkozóján Ursula von der Leyen is felszólalt Ukrajna támogatása kapcsán. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió 2026-ra és 2027-re összesen kilencvenmilliárd eurós hitelt biztosít Ukrajna számára, valamint fenntartja a jogot a befagyasztott orosz vagyonok felhasználására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 14:36
Ursula von der Leyen Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A Világgazdasági Fórum éves davosi találkozóján felszólalva Ursula von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajnának „erős pozícióban kell lennie”. Ennek érdekében – mint mondta – az Európai Unió úgy döntött, hogy a 2026-os és 2027-es évekre összesen kilencvenmilliárd eurós hitelt nyújt Ukrajnának.

Ursula von der Leyen Davosban elmondta, Ukrajna számíthat Brüsszel támogatására (Fotó: AFP / Fabrice Coffrini)
Ursula von der Leyen Davosban elmondta, Ukrajna számíthat Brüsszel támogatására (Fotó: AFP / Fabrice Coffrini)

Ezzel a támogatással biztosítjuk, hogy Ukrajna képes legyen: megerősíteni védelmét a harctéren; fejleszteni védelmi képességeit; fenntartani az alapvető közszolgáltatásokat. Mindenekelőtt ez újra megerősíti Európa rendíthetetlen elkötelezettségét Ukrajna biztonsága, védelme és európai jövője mellett

– mondta el Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke arra is kitért, hogy az Európai Unió döntést hozott az orosz vagyonok tartós befagyasztásáról, és fenntartja a jogot azok felhasználására. Megfogalmazása szerint ennek egyértelmű figyelmeztetésként kell szolgálnia Oroszország számára, valamint üzenetként a világ felé:

Európa mindig ki fog állni Ukrajna mellett

– fogalmazott.

Ursula von der Leyen történelmi előrelépésnek nevezte az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával.

Von der Leyen Davosban elmondta, a Mercosur-egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét teremtette meg, amelynek piaca a globális GDP több mint húsz százalékát adja, 31 országból áll és több mint hétszázmillió fogyasztót érint, továbbá összhangban van a klímavédelemmel kapcsolatos párizsi megállapodással is. A brüsszeli politikus az egyezményt az egész világnak küldött üzenetnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az EU a vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, az izoláció helyett az együttműködést, és a kizsákmányolás helyett a fenntarthatóságot választja.

Az Indiával kötendő megállapodással kapcsolatban von der Leyen kiemelte, az egyezményhez sok munkára van szükség, azonban – mint arra rámutatott – létrejötte esetén egy több mint kétmilliárd embert érintő piaccal lehetne számolni.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

