Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek és Kijevnek, nem fizetünk!

Orbán Balázs elmondta, decemberben döntöttek egy 90 milliárd eurós hadikölcsönről, amelyről akkor azt állították, hogy két évre elegendő lesz.

Mint mondta, most már ő maga is azt olvassa – és maguk az ukránok is leírták –, hogy ez az összeg nem bizonyul elégnek, és legalább 135 milliárd euróra lenne szükségük, vagyis további mintegy 45 milliárd eurót igényelnének.

Orbán Balázs szerint az ukrán fél legnagyobb félelme az, hogy mivel Európa és az Egyesült Államok között feszültség alakult ki, az uniós forrásokból nem tudnának amerikai fegyvereket vásárolni. Megfogalmazása szerint ebből egyfajta „lebukás” is következik, mivel szerinte kiderült, hogy az ukránok az európai pénzből más fegyvereket vásárolnának, ami állítása szerint semmilyen módon nem segítené az európai gazdaságot.