Orbán Balázs a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy a jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel az uniós számítások szerint nem fedezi majd Ukrajna szükségleteit.
Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek és Kijevnek, nem fizetünk!
„Ukrajna egy feneketlen zsák, amely ha hagyjuk, minden pénzünket el fogja nyelni a következő években. De mi üzenjük Brüsszelnek és Kijevnek: nem fizetünk!” – osztotta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi médiában.
Orbán Balázs elmondta, decemberben döntöttek egy 90 milliárd eurós hadikölcsönről, amelyről akkor azt állították, hogy két évre elegendő lesz.
Mint mondta, most már ő maga is azt olvassa – és maguk az ukránok is leírták –, hogy ez az összeg nem bizonyul elégnek, és legalább 135 milliárd euróra lenne szükségük, vagyis további mintegy 45 milliárd eurót igényelnének.
Orbán Balázs szerint az ukrán fél legnagyobb félelme az, hogy mivel Európa és az Egyesült Államok között feszültség alakult ki, az uniós forrásokból nem tudnának amerikai fegyvereket vásárolni. Megfogalmazása szerint ebből egyfajta „lebukás” is következik, mivel szerinte kiderült, hogy az ukránok az európai pénzből más fegyvereket vásárolnának, ami állítása szerint semmilyen módon nem segítené az európai gazdaságot.
Hozzátette azt is, hogy Ukrajnának elmondása szerint egy 800 milliárd eurós követelése van a rezsivel kapcsolatban, valamint egy hozzávetőleg ezermilliárd eurós számlája az ország újjáépítésére.
Ez egy feneketlen zsák, ami minden pénzünket el fogja nyelni a következő években, akkor hogyha hagyjuk. De mi üzenjük Brüsszelnek és Kijevnek, hogy nem fizetünk.
