Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

A Magyar Nemzet élő tudósítása a miniszterelnök felszólalásáról.

Munkatársunktól
2026. 01. 19. 11:04
Orbán Viktor Polyák Attila
– A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek, ti vagytok a hivatásosok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon. A kormányfő úgy látja, hogy az áprilisi választási siker azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyire vesznek részt a kampányban.

Megvannak a szavazóink, mi vagyunk a többség,

de szükség van rá, hogy mozgósítsuk őket a választás napján. A számunkra kedvező eredmény meglesz, ha a támogatóink elmennek szavazni – közölte Orbán Viktor.

Az egész napos önkormányzati konferencia fókuszában az önkormányzati rendszer és annak problémái, előnyei és hátrányai állnak.

A kormányfő beszédéről lapunk élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

