Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

– A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek, ti vagytok a hivatásosok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon. A kormányfő úgy látja, hogy az áprilisi választási siker azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyire vesznek részt a kampányban.

Megvannak a szavazóink, mi vagyunk a többség,

de szükség van rá, hogy mozgósítsuk őket a választás napján. A számunkra kedvező eredmény meglesz, ha a támogatóink elmennek szavazni – közölte Orbán Viktor.

Az egész napos önkormányzati konferencia fókuszában az önkormányzati rendszer és annak problémái, előnyei és hátrányai állnak.

