Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

gazdasági semlegességbékecsúcsOrbán ViktorkülpolitikaTrump

Magyarország az igazi nyertese az átalakuló világrendnek

A XXI. Század Intézet legújabb elemzése Magyarország multivektorális (többoldalú) külpolitikáját vizsgálja az ország belpolitikai vonatkozásában. Kiemelik: a magyar külpolitikai stratégia már több mint egy évtizede felismerte, hogy a korábbi transzatlanti dominancia kora a végéhez közeledik.

2026. 01. 19. 10:13
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő Forrás: AFP
Orbán Viktor az elmúlt hónapokban többek között két nagyhatalmi vezetővel – Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal – is találkozott, emellett a közel-keleti Békecsúcson részt vevő tíz európai vezető között is szerepelt, a tervek szerint pedig az esetleges Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésére Magyarország a legesélyesebb – írja a XXI. Század Intézet elemzése.

Magyarország multivektorális külpolitikája hatékonynak bizonyul
Magyarország multivektorális külpolitikája hatékonynak bizonyul. Fotó: AFP

Az utóbbi évek fejleményeinek tükrében nem meglepő, hogy Magyarország multivektorális külpolitikája hatékonynak bizonyul a jelenleg zajló globális átalakulásban. 

A magyar külpolitikai stratégia már több mint egy évtizede felismerte, hogy a korábbi transzatlanti dominancia kora a végéhez közeledik ideológiai, gazdasági és diplomáciai értelemben egyaránt. A világrendszerváltás folyamatában a korábban domináns faktorok helyzete megváltozik, új szereplők emelkednek fel, akik igyekeznek a saját nemzeti érdeküket védeni. Magyarország élen jár abban a folyamatban, amely egy ideológiai kötöttségektől mentes, kölcsönösen előnyös partnerségeken alapuló nemzetközi rend kiépítésére törekszik. A korábbi nyugati orientáció kibővülése a keleti, majd a déli nyitással nemcsak külpolitikai sikereket eredményez, de az ország belpolitikai helyzetének stabilitását is szolgálja.

A teljes elemzésért kattintson ide.

Nyertes mezőre lépett az Orbán-kormány, miközben Európa mattot kapott

A magyar kormány minden fronton felhívja a figyelmet arra, hogy ártalmas a világban újra megfigyelhető blokkosodás. Hazánk ebből tudatosan ki kíván maradni, a miniszterelnök ezért hirdette meg korábban a gazdasági semlegesség politikáját. Sokáig tartotta magát az az alapelv, hogy a modernizáció nyugatra van, azonban most világrendszerváltás van, a modernitás nem kizárólagosan nyugati kategória. A gazdasági semlegesség tartalmi elemei közé sorolta a finanszírozási, a beruházási, a piaci, a technológiai és az energetikai semlegességet is. A beruházási semlegességet például úgy jellemezte: nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő (Fotó: AFP)

Google News
