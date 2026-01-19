Orbán Viktor az elmúlt hónapokban többek között két nagyhatalmi vezetővel – Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal – is találkozott, emellett a közel-keleti Békecsúcson részt vevő tíz európai vezető között is szerepelt, a tervek szerint pedig az esetleges Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésére Magyarország a legesélyesebb – írja a XXI. Század Intézet elemzése.
Magyarország az igazi nyertese az átalakuló világrendnek
A XXI. Század Intézet legújabb elemzése Magyarország multivektorális (többoldalú) külpolitikáját vizsgálja az ország belpolitikai vonatkozásában. Kiemelik: a magyar külpolitikai stratégia már több mint egy évtizede felismerte, hogy a korábbi transzatlanti dominancia kora a végéhez közeledik.
Az utóbbi évek fejleményeinek tükrében nem meglepő, hogy Magyarország multivektorális külpolitikája hatékonynak bizonyul a jelenleg zajló globális átalakulásban.
A magyar külpolitikai stratégia már több mint egy évtizede felismerte, hogy a korábbi transzatlanti dominancia kora a végéhez közeledik ideológiai, gazdasági és diplomáciai értelemben egyaránt. A világrendszerváltás folyamatában a korábban domináns faktorok helyzete megváltozik, új szereplők emelkednek fel, akik igyekeznek a saját nemzeti érdeküket védeni. Magyarország élen jár abban a folyamatban, amely egy ideológiai kötöttségektől mentes, kölcsönösen előnyös partnerségeken alapuló nemzetközi rend kiépítésére törekszik. A korábbi nyugati orientáció kibővülése a keleti, majd a déli nyitással nemcsak külpolitikai sikereket eredményez, de az ország belpolitikai helyzetének stabilitását is szolgálja.
További Külföld híreink
A teljes elemzésért kattintson ide.
Nyertes mezőre lépett az Orbán-kormány, miközben Európa mattot kapott
A magyar kormány minden fronton felhívja a figyelmet arra, hogy ártalmas a világban újra megfigyelhető blokkosodás. Hazánk ebből tudatosan ki kíván maradni, a miniszterelnök ezért hirdette meg korábban a gazdasági semlegesség politikáját. Sokáig tartotta magát az az alapelv, hogy a modernizáció nyugatra van, azonban most világrendszerváltás van, a modernitás nem kizárólagosan nyugati kategória. A gazdasági semlegesség tartalmi elemei közé sorolta a finanszírozási, a beruházási, a piaci, a technológiai és az energetikai semlegességet is. A beruházási semlegességet például úgy jellemezte: nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A háború és béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Az Afrika-kupa döntője után szétverték fél Párizst a bevándorlók
A kupadöntő után zavargások rázták meg a francia fővárost.
Nukleáris feszültség, orosz támadásra figyelmeztetnek az ukránok
A cél a zaporizzsjai atomerőmű nagyfeszültségű vezetékei lehetnek.
Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok
A kalózkodás visszatérését emlegette Andrej Kelin.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A háború és béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Az Afrika-kupa döntője után szétverték fél Párizst a bevándorlók
A kupadöntő után zavargások rázták meg a francia fővárost.
Nukleáris feszültség, orosz támadásra figyelmeztetnek az ukránok
A cél a zaporizzsjai atomerőmű nagyfeszültségű vezetékei lehetnek.
Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok
A kalózkodás visszatérését emlegette Andrej Kelin.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!