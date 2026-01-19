Magyarország az igazi nyertese az átalakuló világrendnek

A teljes elemzésért kattintson ide.

Nyertes mezőre lépett az Orbán-kormány, miközben Európa mattot kapott

A magyar kormány minden fronton felhívja a figyelmet arra, hogy ártalmas a világban újra megfigyelhető blokkosodás. Hazánk ebből tudatosan ki kíván maradni, a miniszterelnök ezért hirdette meg korábban a gazdasági semlegesség politikáját. Sokáig tartotta magát az az alapelv, hogy a modernizáció nyugatra van, azonban most világrendszerváltás van, a modernitás nem kizárólagosan nyugati kategória. A gazdasági semlegesség tartalmi elemei közé sorolta a finanszírozási, a beruházási, a piaci, a technológiai és az energetikai semlegességet is. A beruházási semlegességet például úgy jellemezte: nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között.