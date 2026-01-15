Marta KosUkrajnaEurópai Unió

Az EU-s hitellel is az ukrán csatlakozást segítenék

Az Európai Unió vezetése továbbra is mindent megtesz azért, hogy Ukrajnát gyorsított ütemben vegyék fel a tagországok soraiba. Nemrég az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU 90 milliárdos hitelt vesz fel a háborús ország finanszírozására, Marta Kos bővítési biztos pedig sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy ebből a hitelből felkészítik majd Ukrajnát a blokkhoz való csatlakozásra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 17:20
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Az Európai Unió vezetése továbbra is mindent megtesz a háború folytatása és Ukrajna mielőbbi felvételének érdekében. Marta Kos az EU bővítési biztosa nemrég arról beszélt, hogy a frissen bejelentett 90 milliárdos hitel nemcsak Ukrajna védelmét, hanem az EU-s tagságra való felkészítést is szolgálja. 

Az EU vezetése továbbra is gyorsított pályán akarja felvenni Ukrajnát
 Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto

Marta Kos sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Ukrajna nemcsak magát, hanem egész Európát védi az orosz agressziótól, Európa pedig nemcsak hogy folytatni tudja, de folytatnia is kell Ukrajna támogatását. Mint ismeretes, Ursula von der Leyen szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság közös, 90 milliárdos hitelért folyamodik, hogy biztosítani tudja Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatását a 2026–2027-es évben is. 

Kos szerint a mostani tervezet többről szól, mint pénzügyi segítségnyújtásról. „Megerősíti, hogy mi, európaiak, továbbra is vállaljuk Ukrajna rövid távú védelmének oroszlánrészét, de egyben felkészülünk a helyreállítására, a hosszú távú jólétére és az uniós tagságra is” – fogalmazott. 

A kölcsön a biztos szerint a már közösen elért „ukrán reformok” eredményére épít és egyúttal felkészíti Ukrajnát az uniós tagságra.

Ukrajna kész EU-s tervben reménykedik 

Ivanna Oresztyivna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament Európai Uniós integrációjával foglalkozó bizottságának elnöke részt vett az uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságok konferenciáján (COSAC), Ciprus fővárosában, Nicosiában. 

Az eseményen elmondott beszédében az ukrán parlament képviselője hangsúlyozta, hogy hazája egyértelmű ütemtervebe és fokozott támogatásban reménykedik az EU-s csatlakozás kapcsán. 

„Ez rendkívül fontos számunkra, és hálásak vagyunk Ciprusnak, hogy elnökségének prioritásává tette” – hangsúlyozta. A politikus szerint egyúttal fel kell gyorsítani az integrációs folyamatot a geopolitikai kihívásokra válaszul, lévén hogy „együtt erősebbek vagyunk”. 

Továbbra is gyorsítópályán halad előre Ukrajna 

Vadim Halaicsuk, a Parlamenti Társulási Bizottság ukrán küldöttségének elnöke szerint 2025-ben a legfontosabb döntés az volt, hogy létrehoztak egy albizottságot a tárgyalási folyamat támogatására. A politikus szerint azonban ezzel még nem ért véget a munka, a 2026-os tervek pedig már meg is vannak. 

Már elkészítettünk egy 2026-os munkatervet. Februárban tervezzük a társulási bizottság együttes ülését Kijevben, a verhovna radában. A hangsúly a tárgyalási folyamaton lesz: a klaszterek megnyitásán, a tárgyalási pozíciók kialakításán és a konkrét referenciaértékek elérésén. Az EU-val való társulás egy rendkívül széleskörű folyamat, amelyben a parlament kulcsszerepet játszik

– nyilatkozta Halaicsuk.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa (Fotó: AFP/Nicolas TUCAT)

