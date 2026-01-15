Az EU-s hitellel is az ukrán csatlakozást segítenék

Az Európai Unió vezetése továbbra is mindent megtesz a háború folytatása és Ukrajna mielőbbi felvételének érdekében. Marta Kos az EU bővítési biztosa nemrég arról beszélt, hogy a frissen bejelentett 90 milliárdos hitel nemcsak Ukrajna védelmét, hanem az EU-s tagságra való felkészítést is szolgálja.
Marta Kos sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Ukrajna nemcsak magát, hanem egész Európát védi az orosz agressziótól, Európa pedig nemcsak hogy folytatni tudja, de folytatnia is kell Ukrajna támogatását. Mint ismeretes, Ursula von der Leyen szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság közös, 90 milliárdos hitelért folyamodik, hogy biztosítani tudja Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatását a 2026–2027-es évben is.
