Weber a találkozón hangsúlyozta:

Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát a háborúban, és az Európai Néppárt továbbra is kiáll Kijev mellett.

Timosenko megköszönte az EPP „rendíthetetlen szolidaritását”, és arról beszélt, hogy Ukrajna nemcsak saját szabadságáért, hanem az európai értékekért is harcol.

A korrupciós ügybe keveredett ukrán ellenzéki politikus külön is kitért az ukrán gazdaság támogatására, elsősorban az Európai Unió által 2022-ben bevezetett autonóm kereskedelmi intézkedések (ATM) meghosszabbítására, különösen az agrárszektorban.

Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és Ukrajna egykori miniszterelnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkozott (Forrás: ba.ua)

Timosenko: botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben

A valenciai diplomáciai aktivitás azonban éles ellentétben áll azzal, ami jelenleg Kijevben zajlik. Julija Timosenkót a közelmúltban vesztegetéssel gyanúsította meg a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU): a vád szerint parlamenti képviselőknek ajánlott pénzt bizonyos szavazatokért és politikai támogatásért. A hatóságok szerint nem elszigetelt esetről, hanem rendszerszintű megállapodásokról volt szó.

⚡️НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.



Деталі - у відео👇 pic.twitter.com/5U23S9WrMh — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 14, 2026

Timosenko a vádakat politikai támadásnak nevezte, és tagadta a korrupciós cselekményeket. Az ügy azonban tovább erősíti azt a képet, hogy Ukrajnában a korrupció nem pártállás kérdése, és az ellenzék éppúgy érintett lehet, mint a hatalmon lévők.

Weber és az Európai Néppárt irányvonala határozottan háborúpárti

Mindeközben Manfred Weber és az Európai Néppárt változatlanul a háború folytatása és Ukrajna korlátlan támogatása mellett áll ki. Az Európai Néppárt elnöke a közelmúltban közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia Ukrajna mellett.

#EUCO Europe must step forward!

We must stand with Ukraine: Putin is a war criminal—frozen Russian assets should be used to support Ukraine.

It's time to invest in own defence, build 🇪🇺 capabilities & work towards a European army.

And Europe must speak with one voice globally. pic.twitter.com/ZhrhRyT5sw — Manfred Weber (@ManfredWeber) December 18, 2025

Az EPP, amelynek a Tisza Párt is tagja, következetesen támogatja a fegyverszállításokat, a szankciók fenntartását és Ukrajna gyorsított európai integrációját.

Ebből is látszik, hogy Brüsszelben egyre kevésbé kerül szóba a korrupció kérdése, ha Ukrajna támogatásáról van szó.