Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és Ukrajna egykori miniszterelnöke Valenciában az Európai Néppárt (EPP) 2025-ös kongresszusán találkozott Manfred Weberrel, az EPP vezetőjével, Magyar Péter brüsszeli főnökével. A megbeszélés középpontjában Ukrajna további politikai, gazdasági és katonai támogatása állt, írta az ukrán párt weboldala.
Botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben
Miközben Ukrajnában vesztegetési botrányba keveredett Julija Timosenko, az ellenzéki politikus Valenciában tavaly májusban az EPP kongresszusán Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével egyeztetett Ukrajna támogatásáról. A találkozón megerősítették Brüsszel feltétel nélküli, háborúpárti elköteleződését, noha Kijevben állandó és egyre súlyosabb korrupciós ügyek borzolják a kedélyeket.
Weber a találkozón hangsúlyozta:
Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát a háborúban, és az Európai Néppárt továbbra is kiáll Kijev mellett.
Timosenko megköszönte az EPP „rendíthetetlen szolidaritását”, és arról beszélt, hogy Ukrajna nemcsak saját szabadságáért, hanem az európai értékekért is harcol.
A korrupciós ügybe keveredett ukrán ellenzéki politikus külön is kitért az ukrán gazdaság támogatására, elsősorban az Európai Unió által 2022-ben bevezetett autonóm kereskedelmi intézkedések (ATM) meghosszabbítására, különösen az agrárszektorban.
Timosenko: botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben
A valenciai diplomáciai aktivitás azonban éles ellentétben áll azzal, ami jelenleg Kijevben zajlik. Julija Timosenkót a közelmúltban vesztegetéssel gyanúsította meg a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU): a vád szerint parlamenti képviselőknek ajánlott pénzt bizonyos szavazatokért és politikai támogatásért. A hatóságok szerint nem elszigetelt esetről, hanem rendszerszintű megállapodásokról volt szó.
Timosenko a vádakat politikai támadásnak nevezte, és tagadta a korrupciós cselekményeket. Az ügy azonban tovább erősíti azt a képet, hogy Ukrajnában a korrupció nem pártállás kérdése, és az ellenzék éppúgy érintett lehet, mint a hatalmon lévők.
Weber és az Európai Néppárt irányvonala határozottan háborúpárti
Mindeközben Manfred Weber és az Európai Néppárt változatlanul a háború folytatása és Ukrajna korlátlan támogatása mellett áll ki. Az Európai Néppárt elnöke a közelmúltban közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia Ukrajna mellett.
Az EPP, amelynek a Tisza Párt is tagja, következetesen támogatja a fegyverszállításokat, a szankciók fenntartását és Ukrajna gyorsított európai integrációját.
Ebből is látszik, hogy Brüsszelben egyre kevésbé kerül szóba a korrupció kérdése, ha Ukrajna támogatásáról van szó.
További Külföld híreink
Borítókép: A korrupcióval vádolt Julija Timosenko és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Forrás: Képernyőkép)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
A jobboldali aktivista többé nem kívánatos az Egyesült Királyságban.
Tusk nekiment Moszkvának
Támadások érték a lengyel infrastruktúrát.
Szembejött a valóság: Rutte már csak Ukrajna túléléséről beszél + videó
Éles fordulat rajzolódik ki a NATO kommunikációjában.
Szijjártó Péter: Közel a megállapodás a Mol és a szerb NIS közötti tárgyalásokban
Az ügylet stratégiai jelentőségű lenne.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
A jobboldali aktivista többé nem kívánatos az Egyesült Királyságban.
Tusk nekiment Moszkvának
Támadások érték a lengyel infrastruktúrát.
Szembejött a valóság: Rutte már csak Ukrajna túléléséről beszél + videó
Éles fordulat rajzolódik ki a NATO kommunikációjában.
Szijjártó Péter: Közel a megállapodás a Mol és a szerb NIS közötti tárgyalásokban
Az ügylet stratégiai jelentőségű lenne.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!