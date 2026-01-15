Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Julia TimosenkoBrüsszelUkrajnaEPPManfred Weberkorrupció

Botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben

Miközben Ukrajnában vesztegetési botrányba keveredett Julija Timosenko, az ellenzéki politikus Valenciában tavaly májusban az EPP kongresszusán Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével egyeztetett Ukrajna támogatásáról. A találkozón megerősítették Brüsszel feltétel nélküli, háborúpárti elköteleződését, noha Kijevben állandó és egyre súlyosabb korrupciós ügyek borzolják a kedélyeket.

Szabó István
2026. 01. 15. 14:33
A korrupcióval vádolt Julija Timosenko és Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke Forrás: Képernyőkép
Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és Ukrajna egykori miniszterelnöke Valenciában az Európai Néppárt (EPP) 2025-ös kongresszusán találkozott Manfred Weberrel, az EPP vezetőjével, Magyar Péter brüsszeli főnökével. A megbeszélés középpontjában Ukrajna további politikai, gazdasági és katonai támogatása állt, írta az ukrán párt weboldala.

Timosenko
Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és Ukrajna egykori miniszterelnöke és Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke (Forrás: ba.ua)

Weber a találkozón hangsúlyozta:

Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát a háborúban, és az Európai Néppárt továbbra is kiáll Kijev mellett.

Timosenko megköszönte az EPP „rendíthetetlen szolidaritását”, és arról beszélt, hogy Ukrajna nemcsak saját szabadságáért, hanem az európai értékekért is harcol.

A korrupciós ügybe keveredett ukrán ellenzéki politikus külön is kitért az ukrán gazdaság támogatására, elsősorban az Európai Unió által 2022-ben bevezetett autonóm kereskedelmi intézkedések (ATM) meghosszabbítására, különösen az agrárszektorban.

Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és Ukrajna egykori miniszterelnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkozott (Forrás: ba.ua)

Timosenko: botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben

A valenciai diplomáciai aktivitás azonban éles ellentétben áll azzal, ami jelenleg Kijevben zajlik. Julija Timosenkót a közelmúltban vesztegetéssel gyanúsította meg a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU): a vád szerint parlamenti képviselőknek ajánlott pénzt bizonyos szavazatokért és politikai támogatásért. A hatóságok szerint nem elszigetelt esetről, hanem rendszerszintű megállapodásokról volt szó.

Timosenko a vádakat politikai támadásnak nevezte, és tagadta a korrupciós cselekményeket. Az ügy azonban tovább erősíti azt a képet, hogy Ukrajnában a korrupció nem pártállás kérdése, és az ellenzék éppúgy érintett lehet, mint a hatalmon lévők.

Weber és az Európai Néppárt irányvonala határozottan háborúpárti

Mindeközben Manfred Weber és az Európai Néppárt változatlanul a háború folytatása és Ukrajna korlátlan támogatása mellett áll ki. Az Európai Néppárt elnöke a közelmúltban közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia Ukrajna mellett.

Az EPP, amelynek a Tisza Párt is tagja, következetesen támogatja a fegyverszállításokat, a szankciók fenntartását és Ukrajna gyorsított európai integrációját.

Ebből is látszik, hogy Brüsszelben egyre kevésbé kerül szóba a korrupció kérdése, ha Ukrajna támogatásáról van szó. 

Borítókép: A korrupcióval vádolt Julija Timosenko és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Forrás: Képernyőkép) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

