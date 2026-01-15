Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

NABU

Timosenko is a korrupció hálójában, az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben

Újabb súlyos korrupciós ügy rázza meg Ukrajnát: a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen is, miután a vád szerint parlamenti képviselőket próbált megvesztegetni szavazataikért cserébe – közölte Olha Posztoljuk, a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szóvivője a Szuszpilne hírügynökséggel január 14-én. Az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben. Volodimir Zelenszkij elnök köre után az ellenzéki, korábbi miniszterelnök ellen is vádat emeltek a korrupcióellenes hivatalok.

Sebők Barbara
2026. 01. 15. 11:47
Az ügyészség tájékoztatása szerint Timosenko több képviselőnek pénzt ajánlott fel bizonyos parlamenti döntések támogatásáért. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal állítása szerint nem egyszeri megállapodásokról volt szó, hanem egy rendszeres együttműködésről, amelyben folyamatos kifizetésekkel és konkrét szavazási utasításokkal igyekeztek befolyásolni a törvényhozás működését. A fejlemények azt követően kerültek napvilágra, hogy decemberben Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is eljárás indult, erről ír a Financial Times.

Hatalmas bajban Julija Timosenko (Fotó: AFP)
Hatalmas bajban Julija Timosenko (Fotó: AFP) Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szavazatvásárlással vádolják Julija Timosenkót, Ukrajna volt miniszterelnökét. Az ellenzéki politikus határozottan visszautasítja az állításokat. 

A Nabu megerősítette, hogy „egy ellenzéki párt vezetőjének” irodájában tartott razziát.

Mint arról korábban beszámoltunk, Timosenko a gyanút „politikai vádaknak” minősítette, és sajtótitkárán keresztül azt közölte, hogy irodájának átkutatása „nem más, mint egy grandiózus PR-fogás”, amelynek „semmi köze a törvényhez vagy az igazságszolgáltatáshoz”. „Kategorikusan elutasítom ezeket az abszurd vádakat” – idézte őt a Financial Times.

 

A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő személyek megerősítették, hogy a Nabu által közzétett videón szereplő, pixelizált arcú, szőke nő Timosenko. 

Az ügy tovább mélyíti azt a politikai botrányt, amely tavaly év vége óta bontakozott ki. A vizsgálat több jelenlegi törvényhozót is érint, köztük Volodimir Zelenszkij elnök kormánypártjának több tagját, akiket a Nabu csalással vádol. A Financial Times emlékeztet, hogy Timosenko Zelenszkij határozott politikai ellenfele, bár a háború miatt – sok más ukrán politikai vezetőhöz hasonlóan – többnyire tartózkodott az elnök nyilvános bírálatától. 

Az elmúlt évben ugyanakkor kritikusabb hangot ütött meg, különösen azzal az áprilisi megállapodással kapcsolatban, amelyet Kijev és Washington írt alá, és amely az Egyesült Államok számára különleges hozzáférést biztosít Ukrajna kritikus ásványkincseihez.

A lap arra is kitér, hogy Timosenko támogatta azt a széles körben bírált törvényt, amelyet Zelenszkij és kormánypártja júliusban vitt át a parlamenten, és amely csökkentette a Nabu, valamint testvérszervezete, a Korrupcióellenes Ügyészség (Sapo) hatáskörét. A nyilvános tiltakozások és a nyugati bírálatok nyomán a döntést később visszavonták.

A Financial Times idézi a Nabu nyilatkozatát is, amely szerint „a gyanúsított” megbeszéléseket kezdeményezett parlamenti képviselőkkel egy olyan rendszeres mechanizmus kialakításáról, amely jogellenes előnyöket biztosított volna a szavazások során tanúsított lojális magatartásért. 

Nem egyszeri megállapodásokról volt szó, hanem egy rendszeres együttműködési mechanizmusról, amely előlegfizetéseket irányzott elő, és hosszú távra volt tervezve

– közölte a Nabu.

A Nabu videójában egy Timosenko hangjára hasonlító személy hallható, aki készpénzt ajánl fel egy parlamenti képviselőnek bizonyos szavazások támogatásáért cserébe. A felvételen az is elhangzik, hogy a toborzott szövetségesek fizetést kapnának, valamint részletezik a szavazási utasítások Signal alkalmazáson keresztül történő koordinálását.

A lap azt is megjegyzi, hogy az ügynökség felvételeket készített a Timosenko pártjának irodájában tartott razziáról, amelyen látható, hogy a nő előtt 100 dolláros bankjegyek halmokban hevernek.

Timosenko ezzel szemben azt állította, hogy a nyomozók „semmit sem találtak”, ezért „egyszerűen elkobozták” munkahelyi telefonját, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait. Hozzátette: ezekről „teljes körűen beszámolt” a kötelező vagyonnyilatkozatában. „Ez nem az első politikai parancs ellenem” – idézte őt a Financial Times.

A lap felidézi: 2011-ben egy ukrán bíróság hatalommal való visszaélés miatt bűnösnek találta Timosenkót egy Oroszországgal kötött földgázimport-szerződés közvetítése kapcsán, és hét év börtönbüntetésre ítélte. Az ügyet Ukrajnában és Nyugaton is politikai indíttatásúnak tartották, az akkori oroszbarát elnök, Viktor Janukovics lépéseként.

 

