Timosenko is a korrupció hálójában, az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben

Az ügyészség tájékoztatása szerint Timosenko több képviselőnek pénzt ajánlott fel bizonyos parlamenti döntések támogatásáért. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal állítása szerint nem egyszeri megállapodásokról volt szó, hanem egy rendszeres együttműködésről, amelyben folyamatos kifizetésekkel és konkrét szavazási utasításokkal igyekeztek befolyásolni a törvényhozás működését. A fejlemények azt követően kerültek napvilágra, hogy decemberben Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is eljárás indult, erről ír a Financial Times.

Hatalmas bajban Julija Timosenko (Fotó: AFP) Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szavazatvásárlással vádolják Julija Timosenkót, Ukrajna volt miniszterelnökét. Az ellenzéki politikus határozottan visszautasítja az állításokat.

A Nabu megerősítette, hogy „egy ellenzéki párt vezetőjének” irodájában tartott razziát.

Mint arról korábban beszámoltunk, Timosenko a gyanút „politikai vádaknak” minősítette, és sajtótitkárán keresztül azt közölte, hogy irodájának átkutatása „nem más, mint egy grandiózus PR-fogás”, amelynek „semmi köze a törvényhez vagy az igazságszolgáltatáshoz”. „Kategorikusan elutasítom ezeket az abszurd vádakat” – idézte őt a Financial Times.

A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő személyek megerősítették, hogy a Nabu által közzétett videón szereplő, pixelizált arcú, szőke nő Timosenko.

Yulia Tymoshenko, ex-PM and Batkivschyna leader, has been officially charged by NABU with attempting to bribe MPs, offering cash for votes or switching sides. Footage from the raid shows stacks of dollars in her office. Tymoshenko, now in parliament, calls the charges “absurd.” pic.twitter.com/CMYpIfCoCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Az ügy tovább mélyíti azt a politikai botrányt, amely tavaly év vége óta bontakozott ki. A vizsgálat több jelenlegi törvényhozót is érint, köztük Volodimir Zelenszkij elnök kormánypártjának több tagját, akiket a Nabu csalással vádol. A Financial Times emlékeztet, hogy Timosenko Zelenszkij határozott politikai ellenfele, bár a háború miatt – sok más ukrán politikai vezetőhöz hasonlóan – többnyire tartózkodott az elnök nyilvános bírálatától.

Az elmúlt évben ugyanakkor kritikusabb hangot ütött meg, különösen azzal az áprilisi megállapodással kapcsolatban, amelyet Kijev és Washington írt alá, és amely az Egyesült Államok számára különleges hozzáférést biztosít Ukrajna kritikus ásványkincseihez.

A lap arra is kitér, hogy Timosenko támogatta azt a széles körben bírált törvényt, amelyet Zelenszkij és kormánypártja júliusban vitt át a parlamenten, és amely csökkentette a Nabu, valamint testvérszervezete, a Korrupcióellenes Ügyészség (Sapo) hatáskörét. A nyilvános tiltakozások és a nyugati bírálatok nyomán a döntést később visszavonták.