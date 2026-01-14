Német bukta – Von der Leyen Ukrajnába öntené az uniós polgárok pénzét, Merz még a kamatokról is lemondana

Lényegében végtelen finanszírozási lehetőség áll Ukrajna rendelkezésére a következő években, amelyeket szinte biztosan nem fog tudni törleszteni, hacsak nem nyeri meg a háborút – derül ki Bóka János európai ügyekért felelős miniszter jelentéséből, melyet szerda reggel tett nyilvánossá a kormány. Mint azt a Magyar Nemzet is megírta: a kormány a múlt szerdai ülésén hallgatta meg az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyeket az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró többszörösét kívánják elégetni északkeleti szomszédunknál.

Ukrajna több százmilliárd eurót kaphat az uniótól a következő néhány évben, de miből? Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kos bővítési biztos árnyalt megfogalmazásából is csak az derül ki: Ukrajna fényévekre van a csatlakozási feltételek teljesítésétől

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos azt nyilatkozta, hogy az ukrán reformok végrehajtása nehézkes, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mechanizmus hatékonyan működik még háborús körülmények között is.

Szerinte a támogatási hitel az eddigi eredményekre építve tovább készíti fel az országot az uniós tagságra, miközben kellő rugalmasságot biztosít az esetleges rendkívüli költségvetési igények kezelésére – írja a Világgazdaság.

Megfogalmazása szerint a mostani döntés hozzájárul ahhoz, hogy – az EU hosszú távú célját szem előtt tartva – biztonságos, prosperáló és az európai közösségbe integrálódó Ukrajna jöhessen létre.

Faragják a jogot, hajlítják a valóságot, csak hogy ömölhessen a pénz Ukrajna aranyvécés elitjéhez

Ezt fejelnék meg további százmilliárdokkal, mint arról korábbi cikkünkben írtunk. A jelentésből kiderül az is, hogy egy 2025. december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának 2026–2027-re. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként. A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework (MFF) biztosítja, ami az Európai Unió többéves pénzügyi keretén belüli „mozgásteret” vagy „maradék kapacitást” jelenti, vagyis az utolsó „filléreket” is erre a célra használják. Ebben a konstrukcióban

Magyarország,

Csehország

és Szlovákia

nem vesz részt, elzárkóztak ennek támogatásától.