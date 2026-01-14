Ursula von der LeyenUkrajnaVolodimir Zelenszkij

Német bukta – Von der Leyen Ukrajnába öntené az uniós polgárok pénzét, Merz még a kamatokról is lemondana

Nem is annyira titkolt szándéka az Európai Bizottságnak, hogy azt a gyakorlatot, melyben háborúban álló északkeleti szomszédunk pénzügyi támogatását feneketlen zsákként kezelik, a jog nyelvére is átültessék. Az európai ügyekért felelős miniszter által készített jelentés megállapításai szerint ha nem változik semmi, a következő néhány évben eurószázmilliárdokat remélhet Ukrajna az unió jelenlegi vezetésétől. Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos közben azt nyilatkozta: a folyósítandó támogatási hitel „kellő rugalmasságot biztosít” az esetleges rendkívüli költségvetési igények kezelésére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:29
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Lényegében végtelen finanszírozási lehetőség áll Ukrajna rendelkezésére a következő években, amelyeket szinte biztosan nem fog tudni törleszteni, hacsak nem nyeri meg a háborút – derül ki Bóka János európai ügyekért felelős miniszter jelentéséből, melyet szerda reggel tett nyilvánossá a kormány. Mint azt a Magyar Nemzet is megírta: a kormány a múlt szerdai ülésén hallgatta meg az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyeket az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró többszörösét kívánják elégetni északkeleti szomszédunknál.

Ukrajna, Chairwoman of the European Commission, Ursula von der Leyen, and Ukraine's President, Volodymyr Zelensky, as the EU's European leaders and leaders of key European and international institutions meet for an informal political and strategic dialogue at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC.. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP)
Ukrajna több százmilliárd eurót kaphat az uniótól a következő néhány évben, de miből? Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kos bővítési biztos árnyalt megfogalmazásából is csak az derül ki: Ukrajna fényévekre van a csatlakozási feltételek teljesítésétől

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos azt nyilatkozta, hogy az ukrán reformok végrehajtása nehézkes, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mechanizmus hatékonyan működik még háborús körülmények között is. 

Szerinte a támogatási hitel az eddigi eredményekre építve tovább készíti fel az országot az uniós tagságra, miközben kellő rugalmasságot biztosít az esetleges rendkívüli költségvetési igények kezelésére – írja a Világgazdaság

Megfogalmazása szerint a mostani döntés hozzájárul ahhoz, hogy – az EU hosszú távú célját szem előtt tartva – biztonságos, prosperáló és az európai közösségbe integrálódó Ukrajna jöhessen létre.

Faragják a jogot, hajlítják a valóságot, csak hogy ömölhessen a pénz Ukrajna aranyvécés elitjéhez

Ezt fejelnék meg további százmilliárdokkal, mint arról korábbi cikkünkben írtunk. A jelentésből kiderül az is, hogy egy 2025. december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának 2026–2027-re. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként. A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework (MFF) biztosítja, ami az Európai Unió többéves pénzügyi keretén belüli „mozgásteret” vagy „maradék kapacitást” jelenti, vagyis az utolsó „filléreket” is erre a célra használják. Ebben a konstrukcióban 

  • Magyarország, 
  • Csehország
  • és Szlovákia 

nem vesz részt, elzárkóztak ennek támogatásától.

Merz a kamatokról is lemondana

Az Ukrajna számára nyújtható hitelek tekintetében a javasolt MFF-rendelet szövege sem időbeli, sem összegszerű korlátot nem tartalmaz. A javaslatcsomag jelenlegi formájában lehetővé tenné, hogy az Ukrajna részére előirányzott százmilliárd euró nagyságrendű uniós forráskeretet a jövőben kibővítsék lényegében felső korlát nélkül. „Mindent összevetve Ukrajna valószínű tényleges és teljes részesedése a következő MFF-ből a tervezet szerint nagyságrendileg 360 milliárd euró felett alakulhat” – állapítja meg a dokumentum.

A makropénzügyi támogatás paramétereire vonatkozóan csak az EU25-ös szöveg ad támpontokat. Eszerint a támogatást Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap, és addig az orosz vagyon befagyasztása is fennmarad. A kamatterhekre vonatkozóan eddig csak Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata ismert, aki kamatmentes ukrán hitelről beszélt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

