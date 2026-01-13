Eurómilliárdok mennek Ukrajnának, de hatalmas az európai vita

A francia javaslatot mindössze Ciprus és Görögország támogatja, amelyek azonban a soros elnökségi szerep miatt inkább semleges pozícióban vannak.

Ezzel szemben Németország és Hollandia – a többi háborúpárti tagállammal együtt – azt képviseli, hogy Ukrajnának minél nagyobb mozgástérre van szüksége, és nem szabad szigorú korlátokat szabni számára.

Arra is rámutatnak, hogy számos kulcsfontosságú eszköz, például amerikai légvédelmi rendszerek, F–16-os lőszerek és alkatrészek, valamint mélységi csapásmérő képességek Európában nem állnak rendelkezésre, vagy nem olyan tempóban, ahogyan arra Kijevnek szüksége lenne.