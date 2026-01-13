A vitában Franciaország képviseli a legszigorúbb álláspontot, ragaszkodva ahhoz, hogy az EU-s támogatás felhasználásakor Ukrajna csak európai hadiipari vállalatoktól vásárolhasson. Emmanuel Macron ezzel az európai védelmi ipart kívánja erősíteni és az EU stratégiai önállóságát növelni, mert szerinte ha az uniós források amerikai cégekhez kerülnek, az tovább mélyíti Európa USA-függését és gyengíti a kontinens hadiipari versenyképességét. Ennek érdekében a franciák egy szigorú „Buy European” – vagyis „Vásárolj európait” – szabályt javasolnak, amely kizárná a nem uniós fegyvergyártókat a beszerzésekből – írja az Origo.
Eurómilliárdok mennek Ukrajnának, de hatalmas az európai vita
A háborúpárti uniós országok megegyeztek abban, hogy 90 milliárd eurós hitelt biztosítanak Ukrajnának, amelynek több mint kétharmadát katonai célokra szánnák, de a részletekben továbbra sincs egyetértés. A legnagyobb vita Franciaország és a Németország–Hollandia vezette többség között bontakozott ki arról, hogy az uniós forrásból Ukrajna vásárolhat-e amerikai fegyvereket.
A francia javaslatot mindössze Ciprus és Görögország támogatja, amelyek azonban a soros elnökségi szerep miatt inkább semleges pozícióban vannak.
Ezzel szemben Németország és Hollandia – a többi háborúpárti tagállammal együtt – azt képviseli, hogy Ukrajnának minél nagyobb mozgástérre van szüksége, és nem szabad szigorú korlátokat szabni számára.
Arra is rámutatnak, hogy számos kulcsfontosságú eszköz, például amerikai légvédelmi rendszerek, F–16-os lőszerek és alkatrészek, valamint mélységi csapásmérő képességek Európában nem állnak rendelkezésre, vagy nem olyan tempóban, ahogyan arra Kijevnek szüksége lenne.
A holland álláspont szerint legalább 15 milliárd eurót kellene elkülöníteni olyan külföldi – főként amerikai – fegyverek beszerzésére, amelyek elengedhetetlenek az orosz támadások visszaszorításához.
A diplomáciai vita másik oldala úgy érvel, hogy az EU-nak inkább saját iparát kellene támogatnia, és a forrásokat „európai értékként” kellene bent tartania. A kritikusok viszont azt mondják, hogy a háborús helyzetben nem az ipari érdekek számítanak, hanem Ukrajna azonnali katonai szükségletei. Ahogy egy uniós diplomata fogalmazott: „elveszítjük a fókuszt, és a cél nem az üzlet”.
További vitapont Németország javaslata is:
bár Berlin elutasítja a francia szigorítást, azt javasolja, hogy előnyben részesítsék azoknak az országoknak a cégeit, amelyek a legtöbb támogatást nyújtották Ukrajnának. Mivel Németország a legnagyobb donorok közé tartozik, ez egyértelműen számára lenne kedvező, és több diplomata is burkolt német iparvédelmi lépésként értelmezi.
Bár Franciaország vétó lehetőségét is lebegteti, a Politico szerint a szabályok alapján a javaslat egyszerű többséggel is átvihető, így a párizsi ellenállás nem feltétlenül tudja megakadályozni a döntést.
Borítókép: EU-s vezetők megvitatták Ukrajna támogatását (Fotó: AFP)
