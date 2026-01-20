Előbb a füzet, aztán a front? Európa hozzászoktatja polgárait a háborúhoz + videó

Több európai országban háborús kézikönyveket postáztak a lakosságnak. Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például Németországban is. Több európai ország is hasonló felkészültségi intézkedéseket tesz: Svédország azt javasolja, hogy a háztartások halmozzák fel a vizet, az energiadús élelmiszereket, takarókat, alternatív fűtési lehetőségeket és elemes rádiót. Norvégiában pedig több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja javaikat is.

A háborús pszichózis folytatódik – a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke figyelmeztet Fotó: AFP

Norvégiában arra készítik fel az embereket, hogy lefoglalhatják a javaikat

A hivatalos magyarázat szerint a fegyveres erők kizárólag fegyveres konfliktus esetén élnének a lefoglalás lehetőségével: ingatlanokat, különféle munkagépeket vagy akár vízi járműveket vonnának be annak érdekében, hogy az állam védelméhez szükséges kapacitásokat biztosítsák. A tervek alapján az idei évben mintegy 13 500 értesítést postáznának, ám a hadsereg külön hangsúlyozta, hogy ezek békeidőben semmilyen kötelezettséget nem rónak az érintettekre. Mindez ugyanakkor jól mutatja, milyen mélységig hatolt be Európába a háborús gondolkodás és készülődés logikája.