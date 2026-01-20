háborúNémetországSvédországHollandiaháborús pszichózisNorvégiakézikönyvveszélyhelyzet

Előbb a füzet, aztán a front? Európa hozzászoktatja polgárait a háborúhoz + videó

A háborús pszichózis tovább erősödik Európában: nemcsak a háborúpárti politikusok állandó riogatását kell hallgatni, hanem a lakosságot is egyre inkább a háborús gondolkodás felé terelik. Decemberben Hollandiában minden háztartás kapott egy kormányzati kézikönyvet a vészhelyzetekre való felkészülésről, Norvégiában pedig arra készítik fel az embereket, hogy lefoglalhatják a javaikat. A sor azonban itt nem ér véget.

Sebők Barbara
2026. 01. 20. 13:04
A háborús pszichózis tovább erősödik Európában Forrás: AFP
Több európai országban háborús kézikönyveket postáztak a lakosságnak. Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például Németországban is. Több európai ország is hasonló felkészültségi intézkedéseket tesz: Svédország azt javasolja, hogy a háztartások halmozzák fel a vizet, az energiadús élelmiszereket, takarókat, alternatív fűtési lehetőségeket és elemes rádiót. Norvégiában pedig több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja javaikat is. 

A háborús pszichózis folytatódik – a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke figyelmeztet
A háborús pszichózis folytatódik – a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke figyelmeztet Fotó: AFP

Norvégiában arra készítik fel az embereket, hogy lefoglalhatják a javaikat

A hivatalos magyarázat szerint a fegyveres erők kizárólag fegyveres konfliktus esetén élnének a lefoglalás lehetőségével: ingatlanokat, különféle munkagépeket vagy akár vízi járműveket vonnának be annak érdekében, hogy az állam védelméhez szükséges kapacitásokat biztosítsák. A tervek alapján az idei évben mintegy 13 500 értesítést postáznának, ám a hadsereg külön hangsúlyozta, hogy ezek békeidőben semmilyen kötelezettséget nem rónak az érintettekre. Mindez ugyanakkor jól mutatja, milyen mélységig hatolt be Európába a háborús gondolkodás és készülődés logikája.

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. 

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is

– jelentette ki.

Így néz ki a svéd füzet, amely a háborúra figyelmeztet
Így néz ki a svéd füzet, amely a háborúra figyelmeztet Fotó: AFP

Így néz ki a svéd füzet, amely a háborúra figyelmeztet

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Svédország mintegy ötmillió háztartásba juttatta el a Ha háború vagy krízishelyzet áll elő című tájékoztató füzetet, amely részletesen bemutatja, hogyan készülhetnek fel a lakosok különféle válsághelyzetekre. A TikTokra feltöltött videóban egy magyar vlogger mutatta be a füzetet. A videó készítője felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadvány hangsúlyozza a svéd önállóságot: 

Ha Svédországot megtámadják, mi soha nem adjuk fel

– olvasható a füzet elején. A vlogger részletesen bemutatta a tartalmat, így láthatóvá vált, hogy az ajánlások között szerepel a tartós élelmiszerek és az ivóvízkészletek biztosítása, valamint a nukleáris és biológiai támadások elleni védekezés is. A kiadvány kitér a háziállatok ellátására is válsághelyzetekben, továbbá illusztrációkkal segíti a lakosokat a menedékhelyek kiválasztásában.

@zsukyyy Körülbelül a lakosság fele már megkapta a füzeteket, nektek mi a véleményetek róla? . . . #svédország #háború #internationalstudent #svéd #politika ♬ eredeti hang - zsukyyy

A hollandok is vészhelyzetekkel riogatják a lakosságot

Decemberben Foort van Oosten holland igazságügyi és biztonsági ügyvezető miniszter mutatta be a füzetet, amely számos világvége-forgatókönyvvel kezdődik. Olyan vészhelyzetekkel, mint például, ha a hackerek sikeresen megtámadják az elektromos hálózatot, órákon át nem tudjuk majd felvenni a kapcsolatot a barátainkkal és a családtagjainkkal, a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A füzet arra ösztönzi az embereket, hogy készítsenek egy vészhelyzeti készletet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint ivóvíz, elemes zseblámpa, eltartható élelmiszerek, elsősegélycsomag, 

személyazonosító okmányok másolatai, a környék térképe és egy síp, hogy felhívja a mentőszolgálatok figyelmét.

Minden holland háztartás kapott egy 33 oldalas kormányzati kézikönyvet Fotó: AFP

Németország is részletes útmutatót tett közzé

Októberben harmincöt év után először figyelmeztetett háborúra a német Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (BBK). A  válsághelyzetekre való felkészülés érdekében részletes útmutatót tettek közzé.

Az Felkészülés a válságokra és katasztrófákra című kiadvány többek között azt is bemutatja, miként lehet felismerni a dezinformációt, hogyan érdemes menedéket keresni robbanások esetén, és miként kezelhetők a szélsőséges helyzetekből fakadó félelmek.

Tíznapos készlet – elmélet és gyakorlat

A BBK útmutatója szerint minden német háztartásnak három–tíz napra elegendő készlettel, úgynevezett túlélőcsomaggal kellene rendelkeznie. Ez azonban nem mindenki számára könnyen megvalósítható – hívja fel a figyelmet az Euronews

A helyhiány mellett a költségek is akadályt jelenthetnek, különösen többtagú családok esetében.

Egy négytagú család esetében például a tíznapos készlet komoly logisztikai kihívás:

  • nyolc doboz víz, 
  • húsz doboz zöldség, 
  • tizenkét doboz gyümölcs, 
  • 7–9 liter tej, 
  • valamint olaj, tojás, kolbász.
Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket
Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket Fotó: AFP

A franciák még tovább mentek

Amint arról beszámoltunk, rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság elől sem lehet tovább elhallgatni. Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – fogalmazott a tábornok, akinek szavain felháborodtak a franciák és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. 

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, most a sorsunk a tét

Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóban egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait. A megszólalásokból világosan kirajzolódik, hogy egyes európai szereplők háborúra készülnek, és Magyarországot is bele akarják sodorni a konfliktusba. Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy

Itt az ideje áttérni a háborús gondolkodásra!

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „új időket élünk, egy háború előtti korszakot.”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem fogta vissza magát, kijelentette: 

Európának harcolnia kell!

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere határidőt is szabott, szavai szerint 2029-re fel kell készülnünk a háborúra! A magyargyűlölő Manfred Weber azzal büszkélkedett, hogy már nemcsak fegyvereket, hanem végre tankokat is küldenek. Decemberben az is kiderült, hogy Magyar Péter főnöke uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre. 

Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét

– nyilatkozta a CSU-politikus korábban a Funke-Mediengruppe lapcsaládnak.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint addig kell támogatni Ukrajnát, amíg szükséges. 

Azt is hozzátette, hogy ezt „bármi áron” meg kell lépni.

Borítókép: Dán katonák lövészetgyakorlaton egy titkos helyen Grönlandon (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

