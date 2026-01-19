Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, most a sorsunk a tét + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait. A megszólalásokból világosan kirajzolódik, hogy egyes európai szereplők háborúra készülnek, és Magyarországot is bele akarják sodorni a konfliktusba.

Orbán Viktor egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait (Fotó: AFP)

Brüsszel háborúra készül

Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy

Itt az ideje áttérni a háborús gondolkodásra!

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „új időket élünk, egy háború előtti korszakot.”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem fogta vissza magát, kijelentette:

Európának harcolnia kell!

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere határidőt is szabott, szavai szerint 2029-re fel kell készülnünk a háborúra!