Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, most a sorsunk a tét + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait. A megszólalásokból világosan kirajzolódik, hogy egyes európai szereplők háborúra készülnek, és Magyarországot is bele akarják sodorni a konfliktusba.
Brüsszel háborúra készül
Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy
Itt az ideje áttérni a háborús gondolkodásra!
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „új időket élünk, egy háború előtti korszakot.”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem fogta vissza magát, kijelentette:
Európának harcolnia kell!
Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere határidőt is szabott, szavai szerint 2029-re fel kell készülnünk a háborúra!
