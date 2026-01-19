Orbán ViktorBrüsszelTisza PártháborúpártiakUrsula von der Leyen

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, most a sorsunk a tét + videó

– Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. Most már a sorsunk a tét – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett legújabb videójában. Orbán Viktor hangsúlyozta: ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 20:14
Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, most a sorsunk a tét Forrás: MTI
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait. A megszólalásokból világosan kirajzolódik, hogy egyes európai szereplők háborúra készülnek, és Magyarországot is bele akarják sodorni a konfliktusba.

Orbán Viktor egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait
Orbán Viktor egymás után idézte fel a háborúpárti politikusok nyilatkozatait (Fotó: AFP)

Brüsszel háborúra készül

Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy

Itt az ideje áttérni a háborús gondolkodásra!

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „új időket élünk, egy háború előtti korszakot.”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem fogta vissza magát, kijelentette: 

Európának harcolnia kell!

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere határidőt is szabott, szavai szerint 2029-re fel kell készülnünk a háborúra! 

Manfred Weber azzal büszkélkedett, hogy már nem csak fegyvereket, hanem végre tankokat is küldenek
Manfred Weber azzal büszkélkedett, hogy már nemcsak fegyvereket, hanem végre tankokat is küldenek (Fotó: AFP)

A magyargyűlölő Manfred Weber azzal büszkélkedett, hogy már nem csak fegyvereket, hanem végre tankokat is küldenek. Decemberben az is kiderült, hogy Magyar Péter főnöke uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre. 

Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét

– nyilatkozta a CSU-politikus korábban a Funke-Mediengruppe lapcsaládnak.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint addig kell támogatni Ukrajnát, amíg szükséges. 

Azt is hozzátette, hogy ezt „bármi áron” meg kell lépni.

A költség hatalmas és egyre csak nő

Ursula von der Leyen maga is elismerte, hogy eddig csaknem 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottak. Véleménye szerint azonban ennél többre lesz szükség. 

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését, amely részletesen bemutatja Ukrajna finanszírozási helyzetét és az ezzel kapcsolatos uniós elvárásokat Magyarországgal szemben. Ebből kiderül, hogy az Európai Unió és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd eurót fizettek ki Ukrajnának. Ez az összeg katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatásokat foglal magában. Összehasonlításképpen Magyarország 2004 és 2024 között – minden forrást és jogcímet összeadva – nettó 73 milliárd euró támogatásban részesült az EU-tól. A jelentésből kiderül az is, hogy egy 2025. december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának 2026–2027-re.

Ukrajna miniszterelnöke maga kimondta: 

Ukrajna pénzügyi szükségletei a következő tíz évben hatalmasak. Ez nyolcszázmilliárd amerikai dollárt jelent.

Mára egyértelművé vált, hogy Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb, ezt Weber nyilatkozata is megerősítette, miszerint: 

Mindent megteszünk, hogy megadjuk nektek, ukránoknak a szükséges pénzügyi stabilitást. Bármibe kerüljön.

A magyar kormány azonban nem kér a brüsszeli tervekből. 

Mondjunk nemet a háborúra!

– hangzik el a figyelmeztetés a videó végén.

Von der Leyen üzent: Ukrajna és a migráció az első

Mint ismert, 2026 első felében Ciprus tölti be az Európai Unió soros elnökségét, amelynek kapcsán Ursula von der Leyen már kijelölte a követendő irányt

A bizottság elnöke nem az európai gazdaság helyreállítását, vagy az uniós polgárok jólétét, hanem a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának fenntartását és az uniós csatlakozás felgyorsítását nevezte kulcskérdésnek.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy tartós és erős támogatásra van szükség annak érdekében, hogy Ukrajna ne csak a fronton, hanem a tárgyalások során is előnyösebb helyzetbe kerüljön, és megerősítette: Az ukrán EU-tagság kérdését továbbra is prioritásként kell kezelni. Azt is elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi igényei rendkívül nagyok.

Merz még a kamatokról is lemondana
Merz még a kamatokról is lemondana (Fotó: AFP)

Ukrajnába öntenék az uniós polgárok pénzét, Merz még a kamatokról is lemondana

Nem is annyira titkolt szándéka az Európai Bizottságnak, hogy azt a gyakorlatot, melyben háborúban álló északkeleti szomszédunk pénzügyi támogatását feneketlen zsákként kezelik, a jog nyelvére is átültessék. Az európai ügyekért felelős miniszter által készített jelentés megállapításai szerint ha nem változik semmi, a következő néhány évben eurószázmilliárdokat remélhet Ukrajna az unió jelenlegi vezetésétől. 

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos közben azt nyilatkozta: a folyósítandó támogatási hitel „kellő rugalmasságot biztosít” az esetleges rendkívüli költségvetési igények kezelésére.

Eközben a magyar kormány célja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.

Orbán Viktor: Nem csak a háborúból kell kimaradni, pénzt sem adhatunk rá

Amennyiben Ukrajnába megy a magyarok pénze, nem lesz pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására sem – mutatott rá a miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán hétfőn. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország közvetlen szomszédságában olyan konfliktus van, amelybe az ország könnyen bele tud sodródni a háborúpárti erők miatt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

