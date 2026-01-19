ukrajnaeurópai bizottságmagyarországönkormáyzatháborúpénzorbán viktor

Nem csak a háborúból kell kimaradni, pénzt sem adhatunk rá

Amennyiben Ukrajnába megy a magyarok pénze, nem lesz pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására sem – mutatott rá a miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország közvetlen szomszédságában olyan konfliktus van, amelybe az ország könnyen bele tud sodródni a háborúpárti erők miatt.

2026. 01. 19. 13:49
– A háború közvetlen veszélyt jelent minden településre – közölte Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán. A miniszterelnök jelezte, alig van olyan település, ahol nincs első vagy második világháborús emlékmű. Szerinte Magyarország morális küldetése, hogy mindenkit figyelmeztessen, a háború komoly veszélyt jelent és hatalmas gondokat okoz.

A kormányfő hangsúlyozta:

Magyarország közvetlen szomszédságában olyan konfliktus van, amelybe az ország könnyen bele tud sodródni a háborúpárti erőknek köszönhetően.

– Az európai tapasztalat az, hogy az európai békefenntartók általában háborúfenntartókká szoktak válni – mondta, hozzátéve, hogy amennyiben Ukrajnába megy a magyarok pénze, akkor nem lesz pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására sem.

– Európát ma egy német háborús trojka irányítja – jegyezte meg Orbán Viktor. 

Hangsúlyozta: 

minden héten meg kell küzdeni azért, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, legközelebb most csütörtökön.

– Két évre elegendő forrást ad az Európai Bizottság a háborúhoz, és fontos tudni, hogy minden héten kilencezer ember hal meg vagy lesz hadirokkant, ami évente 400 ezer emberéletet jelent. Két év alatt ez 800 ezer, tehát amikor finanszírozzák Ukrajnát, ezt finanszírozzák – emelte ki a miniszterelnök.

Brüsszelben sincs pénz, egyetlen megoldás a hitelfelvétel. Ez történik ma Európában, és miután Ukrajna nem fogja visszafizetni ezt a hitelt, az európai gyerekek és unokák fogják visszafizetni.

Ki kell maradni a pusztításból és a finanszírozásból is

– szögezte le Orbán Viktor, aki felszólalásában hangsúlyozta, a 2026-os választást a nemzeti kormány meg fogja nyerni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszerelnök (Fotó: Polyák Attila)

