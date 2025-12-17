Német védelmi miniszter: 2029-ben készen állunk a háborúra + videó

Boris Pistorius német védelmi miniszter a 60 Minutes című műsorban hangsúlyozta: Oroszország ukrajnai inváziója és katonai megerősödése miatt a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval. Eközben több európai ország vezetője jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, beleértve katonai és diplomáciai támogatást egy esetleges orosz támadás esetére – erről ír a Tűzfalcsoport.
Az NBC amerikai hírcsatorna úgy vezette fel a beszélgetést, hogy Pistorius német védelmi miniszter szerint az ország célja, hogy 2029-re készen álljon. A védelmi költségvetés ekkorra várhatóan csaknem 80 százalékkal nő.
Oroszország ukrajnai inváziója és Vlagyimir Putyin elnök kiterjedt katonai felkészülése közepette Németország gyorsan átalakítja haderejét. Putyin figyelmeztetett, hogy ha Európa szélesebb körű háborúba keveredik, vereséget fog szenvedni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!