Német védelmi miniszter: 2029-ben készen állunk a háborúra + videó

Boris Pistorius német védelmi miniszter a 60 Minutes című műsorban hangsúlyozta: Oroszország ukrajnai inváziója és katonai megerősödése miatt a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval. Eközben több európai ország vezetője jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, beleértve katonai és diplomáciai támogatást egy esetleges orosz támadás esetére – erről ír a Tűzfalcsoport.

Pistorius szerint a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval Fotó: AFP

Az NBC amerikai hírcsatorna úgy vezette fel a beszélgetést, hogy Pistorius német védelmi miniszter szerint az ország célja, hogy 2029-re készen álljon. A védelmi költségvetés ekkorra várhatóan csaknem 80 százalékkal nő.