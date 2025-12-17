Német védelmi miniszter: 2029-ben készen állunk a háborúra + videó

Rendkívüli

A Tűzfalcsoport legújabb elemzése rámutat, hogy Németország a 2029-es évet tűzte ki célként hadereje teljes körű felkészítésére a lehetséges háborúra, miközben az ország védelmi költségvetése várhatóan csaknem nyolcvan százalékkal emelkedik.

Sebők Barbara
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 12. 17. 13:13
Pistorius úgy véli, hogy Oroszország a évtized végére olyan helyzetbe kerülhet, hogy támadást indíthat a Nyugat ellen Forrás: AFP
Boris Pistorius német védelmi miniszter a 60 Minutes című műsorban hangsúlyozta: Oroszország ukrajnai inváziója és katonai megerősödése miatt a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval. Eközben több európai ország vezetője jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, beleértve katonai és diplomáciai támogatást egy esetleges orosz támadás esetére – erről ír a Tűzfalcsoport.

Pistorius szerint a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval
Pistorius szerint a Nyugatnak számolnia kell egy esetleges, szélesebb európai háborúval Fotó: AFP

Az NBC amerikai hírcsatorna úgy vezette fel a beszélgetést, hogy Pistorius német védelmi miniszter szerint az ország célja, hogy 2029-re készen álljon. A védelmi költségvetés ekkorra várhatóan csaknem 80 százalékkal nő. 

Oroszország ukrajnai inváziója és Vlagyimir Putyin elnök kiterjedt katonai felkészülése közepette Németország gyorsan átalakítja haderejét. Putyin figyelmeztetett, hogy ha Európa szélesebb körű háborúba keveredik, vereséget fog szenvedni. 

Pistorius úgy véli, hogy Oroszország az évtized végére olyan helyzetbe kerülhet, hogy támadást indíthat a Nyugat ellen. Tegnap arról számoltunk be, hogy Merz kancellár mellett több európai állam (többek között Franciaország, Dánia, Lengyelország) vezetője által is aláírt nyilatkozatban egy „multinacionális csapat” szerepel, amely Kijevet többek között a hadsereg újjáépítésében és a légtér biztosításában, valamint „Ukrajnán belüli műveletekkel” támogatná. 

Ezenkívül az állam- és kormányfők „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalást” ígérnek, „amelyet egy jövőbeli fegyveres támadás esetén kell teljesíteni”. 

Ez több lehetőségből állhat, többek között diplomáciai intézkedésekből, de „fegyveres erők bevetéséből” is. Ezek a kötelezettségvállalások azoknak a biztonsági garanciáknak a részét képezik, amelyeket az európai államok Ukrajnának kívánnak nyújtani a békés viszony biztosítása érdekében Oroszországgal.

Borítókép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP)

