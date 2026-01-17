Háborúpárti erőkhöz láncolta magát a magyar ellenzék

– Arról írtak alá megállapodást nagy európai államok vezetői, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni Ukrajnában. Ezek nem békefenntartók, hanem háborúfenntartók – többek között erről beszélt a mai háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kiemelte,

mi sem katonát, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába.

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP kormányzásának alapelveiként említette a háborúból való kimaradást, a Magyarországnak járó források hazánkban tartását, a teljes foglalkoztatottságot és a munka-, illetve családalapú társadalmat.

Felhívta a figyelmet arra is, meg kell akadályozni, hogy ezeket a fiatalokat elvigyék Ukrajnába katonának.

Se katonát, se pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc is tud fejlődni

– hangoztatta.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök elmondta,

Magyarország még mindig a régi háborúk következményeivel küzd.

Orbán Viktor kiemelte, a nyugat-európai országok megint háborúra készülnek.

Az európaiak beleadtak több mint 200 milliárdot, az ukránok meg most benyújtották a számlát több mint 800 milliárd dollárról

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, képtelenségnek tartja, hogy az Ukrajnának adott kölcsönöket Kijev valaha is visszafizesse. Orbán Viktor szerint Magyarország mostanáig elkerülte a háborút, ugyanakkor amennyiben bábkormány kerül Magyarország élére, bele fogunk csúszni a fegyveres konfliktusba.

Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, minden tapasztalatra szükség lesz, hogy kimaradjunk a háborúból

– jelentette ki a miniszterelnök.