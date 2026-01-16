Brüsszel ismét átírná a szabályokat Ukrajna kedvéért

Brüsszelben olyan elképzelések kerültek napirendre, amelyek alapjaiban változtatnák meg az Európai Unió bővítési gyakorlatát. A hidegháború óta alkalmazott szabályrendszer helyett egy vitatott, kétlépcsős csatlakozási modell körvonalazódik, amely egy békemegállapodáshoz kapcsolva gyorsíthatná fel Ukrajna uniós felvételét. A fejleményekről az Origo számolt be a Financial Times forrásaira hivatkozva.

Brüsszel ismét a szabályok átírásával próbálja felgyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását. Fotó: AFP

Az Európai Bizottságon belül tárgyalt terv egyelőre előkészítő szakaszban van, ám már most érezhető feszültséget okoz több uniós fővárosban. A folyamatot ismerő, magas rangú tisztviselők szerint számos tagállam attól tart, hogy a könnyített csatlakozás olyan következményekhez vezethet, amelyek hosszú távon is megingathatják az unió működését.

Ukrajna 2022 februárjában, nem sokkal az orosz–ukrán háború kirobbanása után kapta meg az EU-tagjelölti státust. Kijev számára az uniós tagság messze túlmutat a gazdasági előnyökön: a háború utáni rendezés egyik kulcselemét látják benne.

Ezt tükrözi az egyeztetés alatt álló húszpontos béketerv is, amely már 2027-es uniós csatlakozási céldátumot említ Ukrajna esetében. Mindez annak ellenére szerepel a tervezetben, hogy uniós források szerint Ukrajna még nagyon távol áll attól, hogy megfeleljen a csatlakozás feltételeinek. Brüsszelben ugyanakkor azzal is számolnak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak akkor fogja elfogadni a békemegállapodás legkényesebb pontjait – köztük az Oroszországnak történő területátadást –, ha azt az EU-tagság ígéretével tudja ellensúlyozni.