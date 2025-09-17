Marta Kos bővítési biztos a tanácskozáson méltatta a balkáni országok között Albánia előrehaladását, a soros uniós elnökség képviseletében pedig Marie Bjerre dán Európa-ügyi miniszter vett részt az ülésen, írta az Origo.
Gyengül a bővítésbe vetett hit a Balkánon, miközben Albánia közelebb került az EU-tagsághoz
Újabb fordulóval folytatódtak az Európai Unió és Albánia csatlakozási tárgyalásai Tiranában. Brüsszel ezt fontos lépésnek tartja, ugyanakkor a Nyugat-Balkánon egyre erősebben érződik a csalódottság és a kétely az uniós bővítéssel kapcsolatban.
Edi Rama albán miniszterelnök arról beszélt: céljuk, hogy 2027-re lezárják a technikai előkészítést, ugyanakkor elismerte, hogy a teljes jogú tagságig még hosszú út vezet.
A balkáni országok egyre szkeptikusabbak
A régióban mért legújabb közvélemény-kutatások szerint Koszovóban a legerősebb az uniós tagság támogatottsága, míg Szerbiában a legalacsonyabb. Az Európai Nyugat-Balkán Intézet adatai alapján a szerb állampolgárok kevesebb mint fele gondolja úgy, hogy hazája valaha is csatlakozik az unióhoz.
Elemzők figyelmeztetnek: ez a hitelességi válság gyengítheti az EU stratégiáját a térségben. Jana Mjacsenkova balkáni szakértő szerint a 2004-es bővítéshez képest a mostani folyamat túlságosan „bürokratikus és technokrata”, és már azok a civil szervezetek és fiatalok is elvesztették lelkesedésüket, akik korábban a reformok élharcosai voltak.
Magyarország példája
A konferencián bemutatták az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amely a magyar EU-tagság húsz évének gazdasági hatásait vizsgálta. A kutatás szerint 2004 és 2023 között megduplázódtak a reálbérek, a szegénység megfeleződött, és a magyar GDP egy főre jutó értéke az uniós átlag 59 százalékáról 81 százalékra nőtt. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet: a globális válságok és az ukrajnai háború lassíthatják a további felzárkózást.
Gruber Károly, Magyarország EU-képviseletének bővítési felelőse emlékeztetett: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina már egy évtizede ígéretet kapott a tagságra, mégis tovább húzódnak a tárgyalások.
Az Európai Bizottság októberben teszi közzé szokásos éves bővítési csomagját, amelyben részletes menetrendet és mérföldköveket határozhat meg a tagjelölt országok számára.
Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa részt vesz a hatodik csatlakozási konferenciát követő közös sajtótájékoztatón Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/EU Tanács)
