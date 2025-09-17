Gyengül a bővítésbe vetett hit a Balkánon, miközben Albánia közelebb került az EU-tagsághoz

Magyarország példája

A konferencián bemutatták az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amely a magyar EU-tagság húsz évének gazdasági hatásait vizsgálta. A kutatás szerint 2004 és 2023 között megduplázódtak a reálbérek, a szegénység megfeleződött, és a magyar GDP egy főre jutó értéke az uniós átlag 59 százalékáról 81 százalékra nőtt. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet: a globális válságok és az ukrajnai háború lassíthatják a további felzárkózást.

Gruber Károly, Magyarország EU-képviseletének bővítési felelőse emlékeztetett: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina már egy évtizede ígéretet kapott a tagságra, mégis tovább húzódnak a tárgyalások.

Az Európai Bizottság októberben teszi közzé szokásos éves bővítési csomagját, amelyben részletes menetrendet és mérföldköveket határozhat meg a tagjelölt országok számára.