Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen

Az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét január 1-jén átvevő Ciprus kiemelt kérdésként kezeli a migrációt és a menekültügyet. A nicosiai kormány által bemutatott elnökségi program szerint a hangsúly azonban nem új jogszabályok előkészítésén, hanem az elmúlt években elfogadott uniós döntések gyakorlati végrehajtásán, mindenekelőtt a migrációs és menekültügyi paktum alkalmazásán lesz – mutat rá a Migrációkutató Intézet legfrissebb elemzése.

A ciprusi elnökség a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtására koncentrál (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

A program ennek szellemében elsődleges feladatnak tartja az Európai Unió külső határainak védelmét. Ciprus támogatja az olyan informatikai rendszerek – például az Eurodac adatbázis és az Entry/Exit System – teljes körű működésbe állítását, amelyek célja az érkezők azonosításának egységesítése és ezáltal az irreguláris migráció hatékonyabb kezelése.

A ciprusi kormány a harmadik országokkal – különösen az észak-afrikai és közel-keleti partnerállamokkal – folytatott együttműködés erősítését is szorgalmazza. Ez kiterjed a visszatérések és visszafogadások hatékonyabb megszervezésére, valamint a regionális partnerségek fejlesztésére, amelyek célja a migráció kiváltó okainak kezelése.