migrációs és menekültügyi paktumeurópai uniómigrációkutató intézetmigrációciprus

Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen

Január 1-jétől Ciprus tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Nicosia céljai több ponton megegyeznek a Magyarország által következetesen hangoztatott állásponttal. A ciprusi elnökség azonban elkötelezett a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása mellett, így az elkövetkező fél évben politikai harcok sora várhat hazánkra – írja elemzésében a Migrációkutató Intézet.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 20:29
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét január 1-jén átvevő Ciprus kiemelt kérdésként kezeli a migrációt és a menekültügyet. A nicosiai kormány által bemutatott elnökségi program szerint a hangsúly azonban nem új jogszabályok előkészítésén, hanem az elmúlt években elfogadott uniós döntések gyakorlati végrehajtásán, mindenekelőtt a migrációs és menekültügyi paktum alkalmazásán lesz – mutat rá a Migrációkutató Intézet legfrissebb elemzése.

A ciprusi elnökség a Migrációs és Menekültügyi Paktum végrehajtására koncentrál (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)
A ciprusi elnökség a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtására koncentrál (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

A program ennek szellemében elsődleges feladatnak tartja az Európai Unió külső határainak védelmét. Ciprus támogatja az olyan informatikai rendszerek – például az Eurodac adatbázis és az Entry/Exit System – teljes körű működésbe állítását, amelyek célja az érkezők azonosításának egységesítése és ezáltal az irreguláris migráció hatékonyabb kezelése.

A ciprusi kormány a harmadik országokkal – különösen az észak-afrikai és közel-keleti partnerállamokkal – folytatott együttműködés erősítését is szorgalmazza. Ez kiterjed a visszatérések és visszafogadások hatékonyabb megszervezésére, valamint a regionális partnerségek fejlesztésére, amelyek célja a migráció kiváltó okainak kezelése. 

Nicosiának ebben van gyakorlata, hiszen korábban Libanonnal kötött megállapodást a migránsokat szállító hajók feltartóztatásáról, Szíriával pedig visszatoloncolási egyezményt írt alá. 

A fentiek alapvetően megegyeznek a Magyarország által képviselt állásponttal. Ugyanakkor Ciprus – amely földrajzi elhelyezkedése miatt maga is jelentős migrációs nyomással küzd – napirenden kívánja tartani a tagállami szolidaritás politikai megerősítését is. A hivatalos kommunikáció szerint a migráció kezelése „közös európai felelősség”, amely összehangolt fellépést igényel mind a belső biztonság, mind az uniós kohézió szempontjából. 

Az elnökség ideje alatt több igazságügyi és belügyi tanácsülést, valamint informális miniszteri találkozót is terveznek, amelyek célja a végrehajtási kérdések tisztázása és a tagállamok közötti konszenzus erősítése.

Ciprusi szempontból a fenti hozzáállás érthető, hiszen az Európai Bizottság december 8-i határozata értelmében Ciprus (Görögországhoz, Olaszországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan) „migrációs nyomás alatt álló országnak” minősül, és mint ilyen, profitál a szolidaritási alap szolidaritási intézkedéseiből. Tehát a tagállamoknak a javukra kell felajánlásokat tenniük anyagi támogatás vagy migránsok átvétele terén.

Magyar szempontból a ciprusi soros elnökség migrációs programja kettős képet mutat: a határvédelem és a külső együttműködés erősítése előremutató, a kötelező szolidaritási mechanizmus fenntartása viszont problémás, így továbbra is alapvető politikai vitapont marad Magyarország és Brüsszel között.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu