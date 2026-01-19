Háborús pszichózis: Norvégiában arra készítik fel az embereket, hogy lefoglalhatják a javaikat

A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le – szigorúan háború esetén – a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár. Az intézkedés azonban rávilágít arra, milyen szinten terjed Európában a háborús pszichózis.

A háborús pszichózis folytatódik – a norvég hadsereg figyelmeztet

Fotó: AFP

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is

– jelentette ki, adta hírül az MTI. Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén.