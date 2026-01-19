Norvégiahadseregháború

Háborús pszichózis: Norvégiában arra készítik fel az embereket, hogy lefoglalhatják a javaikat

Norvégiában több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja javaikat. A háborús pszichózis tovább terjed Európában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 19:20
Illusztráció Fotó: HEIKO JUNGE Forrás: NTB
A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le – szigorúan háború esetén – a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár. Az intézkedés azonban rávilágít arra, milyen szinten terjed Európában a háborús pszichózis

A háborús pszichózis folytatódik – a norvég hadsereg figyelmeztet
Fotó: AFP

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is

– jelentette ki, adta hírül az MTI. Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén.

A magát a NATO szemének és fülének tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ne bántsátok szegény Pétert! Beteg!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza-vezér legnagyobb átverése ötven pontban.

