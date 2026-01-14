Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

támogatásukrajnaeurópai uniózelenszkijpénzügyi támogatásbrüsszel

Brüsszel Ukrajna féktelen finanszírozásához adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól

Brüsszel Ukrajna féktelen finanszírozásához adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól – írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a közleményében azzal kapcsolatban, hogy a tárca közzétette a jelentését Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 10:30
Fotó: Olivier Matthys Forrás: MTI/EPA pool
A minisztérium szerint Ukrajna eddig majdnem háromszoros pénzügyi támogatást kapott az elmúlt három évben Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta.

Brüsszel gyakorlatilag féktelen, felső korlát nélküli további finanszírozást tervez a háborúnak és Ukrajnának a következő évekre, amelyet a tagállamok támogatásainak csökkentéséből, közös hitelfelvételből és pénzbehajtásból kíván megvalósítani. A Zelenszkij által követelt nyolcszázmilliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne. A Magyarországot célzó brüsszeli eljárások és ajánlások egyértelmű üzenete, hogy adóemeléseket és megszorításokat várnak el a magyar kormánytól

– írták, kiemelve, hogy a nemzeti kormány ezekre a követelésekre következetesen nemet mond, de egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az adóemeléseket, a rezsicsökkentés eltörlését, a kórházbezárásokat, valamint a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat célzó megszorításokat.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programme at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Fotó: AFP

A közlemény szerint az Európai Unió 2022 februárja óta példátlan mértékű pénzügyi, katonai és gazdasági támogatást nyújtott Ukrajnának: az eddig kifizetett összeg eléri a 193,3 milliárd eurót, amely katonai segítséget, pénzügyi támogatásokat és az orosz vagyon hozamaiból származó kifizetéseket is magában foglalja. Összehasonlításképpen: 

Magyarország 2004 és 2024 között összesen 73 milliárd euró nettó támogatást kapott az EU-tól.

Felidézték, 2025 decemberében az Európai Tanács újabb kilencvenmilliárd euró hitelfelvételről döntött Ukrajnának a 2026–2027-es időszakra, a forrást az EU nemzetközi pénzpiacokról venné fel. A nem katonai támogatás makropénzügyi eszközön keresztül történne, amelyhez elég a minősített többség – vagyis Magyarország vétója megkerülhető –, mutattak rá. A tárca szerint azonban a bizottság hosszabb távú tervei még ennél is messzebbre mennek: a 2028–2034-es uniós költségvetési javaslat alapján Ukrajna a következő pénzügyi ciklus egyik fő kedvezményezettje lehet, és a tervezet nem tartalmaz sem időbeli, sem összegszerű korlátot az Ukrajnának nyújtható hitelekre, valamint lehetővé tenné, hogy a jelenleg tervezett százmilliárd eurós keret akár több száz milliárd euróval is megemelhető legyen – egyhangúság nélkül. 

A forrásokat a bizottság a kohéziós és agrártámogatások legalább húszszázalékos csökkentéséből teremtené elő.

Mindezek alapján a minisztérium szerint Ukrajna tényleges részesedése a következő hétéves uniós költségvetési kerettervből 360 milliárd euró felett alakulhat.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az úgynevezett ukrán jóléti tervben nyolcszázmilliárd dollár finanszírozási igényt jelentett be a következő évtizedre – a katonai kiadásokon felül. Ennek fedezetére új, uniós hitelfelvételi eszközök létrehozása válna szükségessé

– írták a közleményben, hangsúlyozva, hogy ha Magyarország részt venne ebben, a GNI-arányos hozzájárulás alapján a teher 1,16 százalék, vagyis 9,29 milliárd dollár lenne, ami fejenként több mint 320 ezer forint, családonként pedig 1,3 millió forintot meghaladó terhet jelentene.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Matthys)

 

add-square Brüsszeli sarc

Bóka János: Ukrajna három év alatt háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint hazánk a csatlakozás óta

Brüsszeli sarc 5 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

