Brüsszel Ukrajna féktelen finanszírozásához adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól

A minisztérium szerint Ukrajna eddig majdnem háromszoros pénzügyi támogatást kapott az elmúlt három évben Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta.

Brüsszel gyakorlatilag féktelen, felső korlát nélküli további finanszírozást tervez a háborúnak és Ukrajnának a következő évekre, amelyet a tagállamok támogatásainak csökkentéséből, közös hitelfelvételből és pénzbehajtásból kíván megvalósítani. A Zelenszkij által követelt nyolcszázmilliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne. A Magyarországot célzó brüsszeli eljárások és ajánlások egyértelmű üzenete, hogy adóemeléseket és megszorításokat várnak el a magyar kormánytól

– írták, kiemelve, hogy a nemzeti kormány ezekre a követelésekre következetesen nemet mond, de egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az adóemeléseket, a rezsicsökkentés eltörlését, a kórházbezárásokat, valamint a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat célzó megszorításokat.

Fotó: AFP

A közlemény szerint az Európai Unió 2022 februárja óta példátlan mértékű pénzügyi, katonai és gazdasági támogatást nyújtott Ukrajnának: az eddig kifizetett összeg eléri a 193,3 milliárd eurót, amely katonai segítséget, pénzügyi támogatásokat és az orosz vagyon hozamaiból származó kifizetéseket is magában foglalja. Összehasonlításképpen:

Magyarország 2004 és 2024 között összesen 73 milliárd euró nettó támogatást kapott az EU-tól.

Felidézték, 2025 decemberében az Európai Tanács újabb kilencvenmilliárd euró hitelfelvételről döntött Ukrajnának a 2026–2027-es időszakra, a forrást az EU nemzetközi pénzpiacokról venné fel. A nem katonai támogatás makropénzügyi eszközön keresztül történne, amelyhez elég a minősített többség – vagyis Magyarország vétója megkerülhető –, mutattak rá. A tárca szerint azonban a bizottság hosszabb távú tervei még ennél is messzebbre mennek: a 2028–2034-es uniós költségvetési javaslat alapján Ukrajna a következő pénzügyi ciklus egyik fő kedvezményezettje lehet, és a tervezet nem tartalmaz sem időbeli, sem összegszerű korlátot az Ukrajnának nyújtható hitelekre, valamint lehetővé tenné, hogy a jelenleg tervezett százmilliárd eurós keret akár több száz milliárd euróval is megemelhető legyen – egyhangúság nélkül.

A forrásokat a bizottság a kohéziós és agrártámogatások legalább húszszázalékos csökkentéséből teremtené elő.

Mindezek alapján a minisztérium szerint Ukrajna tényleges részesedése a következő hétéves uniós költségvetési kerettervből 360 milliárd euró felett alakulhat.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az úgynevezett ukrán jóléti tervben nyolcszázmilliárd dollár finanszírozási igényt jelentett be a következő évtizedre – a katonai kiadásokon felül. Ennek fedezetére új, uniós hitelfelvételi eszközök létrehozása válna szükségessé

– írták a közleményben, hangsúlyozva, hogy ha Magyarország részt venne ebben, a GNI-arányos hozzájárulás alapján a teher 1,16 százalék, vagyis 9,29 milliárd dollár lenne, ami fejenként több mint 320 ezer forint, családonként pedig 1,3 millió forintot meghaladó terhet jelentene.