Weber körül fogy a levegő, a szövetségesei is támadják

Iratxe García és Manfred Weber feszült viszonya régóta ismert Brüsszelben. A személyes ellentét mára intézményi problémává nőtte ki magát, amely Ursula von der Leyennek is kockázatot jelent a parlamenti stabilitás szempontjából. Weber körül fogy a levegő, a szövetségesei támadják, García pedig többször kijelentette, hogy az EPP elnökét a hataloméhség hajtja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 10:16
Iratxe García és Manfred Weber feszült viszonya régóta ismert Brüsszelben Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
Iratxe García, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnökének rossz viszonya Brüsszel egyik legkevésbé titkolt ügye. Kettejük kapcsolatát egy hat évvel ezelőtti összecsapás mérgezte meg. Weber már a 2019-es európai parlamenti választás során érezhette, hogy valami nincs rendben, amikor Iratxe García és Dacian Cioloș belépett az irodájába, és közölték vele, hogy nem támogatják őt az Európai Bizottság elnöki posztjára. García lépése derékba törte Weber ambícióit, ami megmérgezte a kapcsolatukat. Toxikus viszonyuk ma is Brüsszel egyik leggyakrabban emlegetett témája. A Politico 12 tisztviselővel beszélt, akik most is vagy korábban közel álltak a két politikushoz. 

Manfred Weber konfliktusai egyre nagyobb problémát jelentenek Ursula von der Leyennek
Manfred Weber konfliktusai egyre nagyobb problémát jelentenek Ursula von der Leyennek. Fotó: AFP

Weber és García problémává vált Von der Leyen számára

 – mondta egy magas rangú bizottsági tisztviselő, névtelenséget kérve. Ennek oka, hogy a két frakció közötti nézeteltérések kiszámíthatatlanabb parlamenti szavazásokhoz vezethetnek, ahogy ez novemberben is történt. Egy magas rangú képviselő szerint Weber soha nem fogja túltenni magát azon, hogy Iratxe hátba szúrta őt. A nyilvánosság felé azt közvetíti Weber és García is, hogy minden rendben van, és állítják, rendszeresen szoktak egyeztetni. Eközben a valóság azonban egészen más a hozzájuk közel álló képviselők és munkatársak szerint. Az EPP elnöke Garcíát megbízhatatlannak tartja, míg az S&D vezetője szerint 

Webert a hataloméhség hajtja, amiért kész kompromisszumot kötni.

 

Már Von der Leyen is próbálta kibékíteni őket

Von der Leyen 2025 szeptemberi évértékelő beszédében megpróbálta áthidalni az EPP és a szocialisták közötti szakadékot, politikai engedményeket téve mindkét oldalnak, és egységre szólítva fel őket. Erőfeszítései azonban hiábavalónak bizonyultak. Weber és García személyeskedő támadásokat intéztek egymás ellen a plenáris ülésen, és az instabilitásáért kölcsönösen egymást okolták. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a szeptemberi ülésen García nemcsak Webernek, de a bizottsági elnöknek is nekiesett, aki az európai állampolgároknak hátrányos kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal:

Hol volt Európa, amikor aláírta Trumppal azt a megállapodást, amiben elfogadta a 15 százalékos vámokat mindenféle ellenszolgáltatás nélkül? Ez elfogadhatatlan!

Weber azzal vádolta Garcíát és a szocialistákat, hogy ártottak az európai napirendnek. García válaszul kijelentette: 

Tudják, ki a felelős azért, hogy ez az európai szövetség nem működik ebben a parlamentben? Van egy neve, úgy hívják: Manfred Weber.

A szóváltás is jól tükrözte kettejük megromlott kapcsolatát. A következő nagy tisztújítás az Európai Parlamentben 2027-ben lesz, Weber és García pedig már most alkudozik azon, ki jelölheti a következő parlamenti elnököt. Az EPP várhatóan Roberta Metsola harmadik ciklusát támogatná, a szocialisták viszont azt állítják, hogy a 2024-es választások után kötött hatalommegosztási megállapodás szerint most őket illeti ez a jog. Az EPP tisztviselői szerint viszont ilyen megállapodás nem létezik.

 

Borítókép: Iratxe García és Manfred Weber feszült viszonya régóta ismert Brüsszelben (Fotó: AFP)

