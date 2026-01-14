Weber körül fogy a levegő, a szövetségesei is támadják

Iratxe García, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnökének rossz viszonya Brüsszel egyik legkevésbé titkolt ügye. Kettejük kapcsolatát egy hat évvel ezelőtti összecsapás mérgezte meg. Weber már a 2019-es európai parlamenti választás során érezhette, hogy valami nincs rendben, amikor Iratxe García és Dacian Cioloș belépett az irodájába, és közölték vele, hogy nem támogatják őt az Európai Bizottság elnöki posztjára. García lépése derékba törte Weber ambícióit, ami megmérgezte a kapcsolatukat. Toxikus viszonyuk ma is Brüsszel egyik leggyakrabban emlegetett témája. A Politico 12 tisztviselővel beszélt, akik most is vagy korábban közel álltak a két politikushoz.

Manfred Weber konfliktusai egyre nagyobb problémát jelentenek Ursula von der Leyennek. Fotó: AFP

Weber és García problémává vált Von der Leyen számára

– mondta egy magas rangú bizottsági tisztviselő, névtelenséget kérve. Ennek oka, hogy a két frakció közötti nézeteltérések kiszámíthatatlanabb parlamenti szavazásokhoz vezethetnek, ahogy ez novemberben is történt. Egy magas rangú képviselő szerint Weber soha nem fogja túltenni magát azon, hogy Iratxe hátba szúrta őt. A nyilvánosság felé azt közvetíti Weber és García is, hogy minden rendben van, és állítják, rendszeresen szoktak egyeztetni. Eközben a valóság azonban egészen más a hozzájuk közel álló képviselők és munkatársak szerint. Az EPP elnöke Garcíát megbízhatatlannak tartja, míg az S&D vezetője szerint