Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Garcia Perez: Hol van Európa a sürgető válságok idején?

Iratxe Garcia Perez szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén Manfred Weber beszéde után szólalt fel. A képviselő élesen bírálta Weber és az Európai Néppárt álláspontját, hangsúlyozva, hogy a sürgős európai intézkedések és az egység nem történhet az európai állampolgárok érdekeinek rovására, különösen a kereskedelmi megállapodások, a klímaváltozás és a palesztin humanitárius válság kezelése terén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:12
Iratxe Garcia Perez Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Iratxe Garcia Perez Von der Leyenhez szólva kiemelte: – Ma egyértelművé vált, ki az ön legnagyobb ellenfele: Weber úr az Európai Néppártból.

Garcia Perez
Iratxe Garcia Perez az Európai Parlament plenáris ülésén, az Európai Unió egyik intézményében Brüsszelben, Belgiumban, 2025. május 21-én Fotó: AFP

A képviselő rámutatott, hogy a bizottság elnöke mindent megtett annak érdekében, hogy egy munkaprogramot vázoljon fel, amelyet minden európai párt képviselhetne. Garcia Perez szerint azonban az európai szövetség és platform működését a Néppárt akadályozza: 

Ön tudja ma nagyon jól, hogy ki a felelős azért, hogy ez az európai szövetség nem fog itt működni, ennek van neve, és úgy hívják, hogy Manfred Weber, úgy hívják, hogy ez az Európai Néppárt.

A szocialista képviselő hangsúlyozta, hogy az európai egység sürgőssége nem történhet az állampolgárok érdekeinek rovására: „Hol volt Európa, amikor aláírta Trumppal azt a megállapodást, amiben elfogadta a 15 százalékos vámokat mindenféle megtorlás nélkül? Ez elfogadhatatlan.”

Garcia Perez szerint a bizottság intézkedései a klímaváltozás, a lakhatás és a munkahelyek terén is elégtelenek: „Egy európai lakhatási tervre van szükségünk a megfizethető lakásokért. A fiataloknak minőségi munkahelyeket kell nyújtanunk, és mindezen kihívásokhoz egy kielégítő költségvetésre van szükség.”

A palesztin humanitárius válság kapcsán is élesen fogalmazott: 

Hol van Európa, amikor Gázában nap mint nap meghalnak az emberek? Több mint 64 ezer palesztint gyilkoltak meg, kétmillióan voltak kénytelenek otthonukat elhagyni, házakat, kórházakat, iskolákat döntöttek romba, az éhínséget használják háborús fegyverként, gyermekeket lőnek le, amikor ennivalót keresnek.

Végezetül Garcia Perez a politikai felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta: „A felelősség nem azt jelenti, hogy lemondunk az értékeinkről és az érdekeinkről, hanem azt, hogy nem a szélsőjobboldalon keressük a szövetségeseinket. A szociáldemokrácia mindig részt vett Európa felépítésében, és ezt továbbra is felelősségteljesen tenni fogja.”

Borítókép: Iratxe Garcia Perez (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

