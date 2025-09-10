Garcia Perez: Hol van Európa a sürgető válságok idején?

A szocialista képviselő hangsúlyozta, hogy az európai egység sürgőssége nem történhet az állampolgárok érdekeinek rovására: „Hol volt Európa, amikor aláírta Trumppal azt a megállapodást, amiben elfogadta a 15 százalékos vámokat mindenféle megtorlás nélkül? Ez elfogadhatatlan.”

Garcia Perez szerint a bizottság intézkedései a klímaváltozás, a lakhatás és a munkahelyek terén is elégtelenek: „Egy európai lakhatási tervre van szükségünk a megfizethető lakásokért. A fiataloknak minőségi munkahelyeket kell nyújtanunk, és mindezen kihívásokhoz egy kielégítő költségvetésre van szükség.”