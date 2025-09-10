Garcia Perez: Hol van Európa a sürgető válságok idején?

Iratxe Garcia Perez Von der Leyenhez szólva kiemelte: – Ma egyértelművé vált, ki az ön legnagyobb ellenfele: Weber úr az Európai Néppártból.
A képviselő rámutatott, hogy a bizottság elnöke mindent megtett annak érdekében, hogy egy munkaprogramot vázoljon fel, amelyet minden európai párt képviselhetne. Garcia Perez szerint azonban az európai szövetség és platform működését a Néppárt akadályozza:
Ön tudja ma nagyon jól, hogy ki a felelős azért, hogy ez az európai szövetség nem fog itt működni, ennek van neve, és úgy hívják, hogy Manfred Weber, úgy hívják, hogy ez az Európai Néppárt.