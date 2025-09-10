„A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol
Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre! – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb hírei
Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását
Az elnök bejelentette, hogy összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.
Orbán Viktor is üzent a lengyelországi események után
A magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.
Brüsszel makacsul hallgat
Nem érdekli a média szabadságát féltő testületet az újságírók zaklatása és bántalmazása.
Bardella: Európa nem engedhet a külső nyomásnak
Az EP-képviselő élesen bírálta az Európai Bizottság kereskedelmi és energiaügyi politikáját, hangsúlyozva a nemzeti érdekek védelmét.
