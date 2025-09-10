Trump szerint a Hamász kiiktatása jó cél

Donald Trump beszámolt arról, hogy amint tudomást szerzett az izraeli támadás tervéről, utasította közel-keleti megbízottját, Steve Witkoffot, hogy értesítse a katariakat a küszöbönálló támadásról, ám annak megállításához már késő volt.

Trump was not on board with Israel’s strike in Qatar targeting Hamas, White House says https://t.co/tNRxpjMQm0 pic.twitter.com/MR2ev7L7K2 — New York Post (@nypost) September 9, 2025

Az amerikai elnök közölte azt is: az izraeli katonai akciót követően egyeztetett Katar emírjével és miniszterelnökével, akiket arról biztosított, hogy a jövőben hasonló eset nem fog megtörténni. Hangsúlyozta, hogy Katarra az Egyesült Államok szoros szövetségeseként és barátjaként tekint. Az elnök bejelentette, hogy utasítást adott Marco Rubio külügyminiszternek az Egyesült Államok és Katar között kidolgozott védelmi együttműködési megállapodás véglegesítésére.