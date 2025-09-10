Donald Trumpot is megrázta a szörnyű gyilkosság + videó

Irina Zaruckát látszólag minden előzmény nélkül gyilkolta meg augusztus 22-én egy férfi. A gyilkosságról készült kamerafelvételek megdöbbentették az egész országot, köztük az amerikai elnököt Donald Trumpot is, aki kemény fellépést ígért.

Donald Trump szerint a demokraták vezette városokban a bűnözés elszabadult

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az eset Észak-Karolina állam Charlotte nevű városában történt. A polgármestere hétfőn a gyilkosságot a bíróságok és a bírák tragikus kudarcának nevezte, miután nemrég kiderült, hogy az elkövető többszörösen is elítélt, azonban ennek ellenére szabadlábon volt a gyilkosság idején. A gyilkosság gyanúsítottja a 34 éves Decarlos Brown Jr., akit a rendőrök elfogtak már több esetben is szembekerült a törvénnyel. Előzőleg fegyveres rablás, lopás és betörés miatt is elítélték, valamint nyolc évet töltött börtönben fegyverrel elkövetett rablásért.

A férfi egyébként a hírek szerint mentális problémákkal küzd és hajléktalanként élt.

Donald Trumpot is megrázta az eset, az amerikai elnök pedig egy videót is közzétett. Nyilatkozatában az elnök arról beszélt, hogy az amerikaiak túl sokáig voltak arra kényszerítve a demokraták által, hogy elítélt, barbár bűnözők célpontjai legyenek. Ennek azonban meg is lett a következménye Trump szerint, amit a Charlotte-i eset is bizonyít.

A fiatal lányt lemészárolta egy szörnyeteg, aki tizennégy alkalommal volt korábban elítélve – emelte ki az elnök, aki egyúttal leszögezte: Ezt nem engedhetjük meg, erővel kell reagálunk mert ez az egyetlen amit megértenek ezek a bűnözők.

Vannak gonosz emberek. Meg kell tudnunk birkózni ezzel. Ha nem birkózunk meg vele, akkor nincs többé országunk

– fogalmazott Trump.

Az elnök magyar származású helyettes tanácsadója is megszólalt az eset kapcsán. Gorka Sebestyén közösségi oldalán azt írta, a meggyilkolt lány vére valóban a demokraták kezén szárad.

Trump megígérte, hogy rendet tesz

Az amerikai elnök már korábban is jelezte, hogy a közbiztonságot az egyik legnagyobb problémának tartja az Egyesült Államokban. Trump szerint a demokrata vezetésű városokban elképesztő mértékeket ölt a bűnözés ezt pedig nem szabad hagyni. Ennek okán az elnök a Nemzeti Gárda bevetése mellett döntött.

Az intézkedést Washingtonban vezették be először, azonban a jövőben kiterjeszthetik más városokra is.

Chicago az egyik ilyen város, azonban a demokrata vezetés már korábban jelezte, hogy nem kérnek az elnök intézkedéseiből.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)