Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában + videó

Először az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve, hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen Dohában

(Fotó: AFP)

Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában.

Breaking: Israel just bombed Hamas leadership in Doha. Now the left will have Qatar flags in their Bio and you you be seeing additional flags in the street. LOL pic.twitter.com/PMNrffos6e — Alladdin (@Alladdin1983) September 9, 2025

A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit – Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot –, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban.

There were explosions near a residential area in Doha on Tuesday after the Israeli military claimed it carried out ‘targeted strikes’ on Hamas officials. Qatar has condemned the attack in the strongest terms. pic.twitter.com/fG51NM5AsD — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025

A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

„A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért” – állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében.

A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában

– tették hozzá.

Borítókép: Füst száll fel Dohában az izraeli támadás után (Fotó: AFP)