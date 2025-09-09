IzraelHamászDoha

Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában + videó

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen. Erről az izraeli hadsereg számolt be először.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 09. 17:56
Füst száll fel az izraeli légicsapás után Dohában Fotó: JACQUELINE PENNEY Forrás: AFPTV
Először az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve, hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen Dohában
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen Dohában
(Fotó: AFP)

Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. 

A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit – Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot –, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. 

A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

„A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért” – állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében. 

A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában

– tették hozzá.

Borítókép: Füst száll fel Dohában az izraeli támadás után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

