Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Késes támadás történt egy bécsi iskolában

Bécs Brigittenau kerületében sokkoló támadás történt: egy maszkot viselő férfi késsel sebesített meg egy 16 éves diáklányt egy iskolában.

Szabó István
Forrás: Merkur2025. 09. 10. 10:24
Illusztráció Fotó: Marijan Murat Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A Mai.at beszámolója szerint a támadás szeptember 9-én, kedden, délelőtt 10 óra körül történt a Karajangasse egyik középiskolájában, a XX. kerületben. A tinédzser lányt az iskola földszintjén, egy mosdó előtt támadta meg az ismeretlen elkövető – írja a Merkur.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A tettes álarcot viselt.

A mentők tájékoztatása szerint a fiatal lány a felsőtestén szenvedett felületes szúrt sérüléseket, de nem került életveszélybe. A támadás után azonnal kórházba szállították.

Folyik a nyomozás, több kés is előkerült

A rendőrség eddig két kést foglalt le a helyszínen, egy harmadikat pedig az iskola épülete előtt találtak meg. Az osztrák speciális rendőri egység kutyákkal átvizsgálta az intézményt, hogy kizárják a további veszélyt. A pontos indíték még nem ismert, de a hatóságok vizsgálják a lehetséges hátteret.

Felmerült annak gyanúja, hogy féltékenységi indíték állhat a támadás mögött: a sértett lány állítólag hónapok óta fenyegető üzeneteket kapott a TikTok közösségi platformon.

Támadás: pánik és félelem a diákok körében

A történtek sokkolták az iskola közösségét. Több tanuló pánikrohamot kapott, a hatóságok pszichológiai segítséget biztosítottak a diákoknak. A média szerint egyes gyerekeknél még terrortámadástól való félelem is felmerült. A feszültséget fokozza, hogy idén júniusban Grazban egy iskolai ámokfutó támadása váltott ki félelmet és országos döbbenetet. Mint ismert, Grazban egy huszonegy éves fiatal férfi nyitott tüzet egykori iskolájában, a lövöldözésben tizenegy ember meghalt, tizenkettő pedig súlyosan megsérült.

GRAZ, AUSTRIA - JUNE 10: Citizens commemorate the victims by placing flowers and candles in front of the high school in Graz, Austria, where an armed attack left 11 people dead, including the attacker, and 12 others wounded on June 10, 2025. Askin Kiyagan / Anadolu (Photo by Askin Kiyagan / Anadolu via AFP)
Virágokat és gyertyákat helyeztek el az áldozatok emlékére a grazi középiskola előtt, ahol egy fegyveres támadásban tizenegy ember halt meg (Fotó: Anadolu/AFP/Askin Kiyagan)

A hatóságok a mostani késelés kapcsán az iskolákat és a szülőket is fokozott óvatosságra intik, és arra buzdítják őket, hogy beszéljenek a fiatalokkal az online fenyegetések veszélyeiről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat) 

