Késes támadás történt egy bécsi iskolában

A Mai.at beszámolója szerint a támadás szeptember 9-én, kedden, délelőtt 10 óra körül történt a Karajangasse egyik középiskolájában, a XX. kerületben. A tinédzser lányt az iskola földszintjén, egy mosdó előtt támadta meg az ismeretlen elkövető – írja a Merkur.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A tettes álarcot viselt.

A mentők tájékoztatása szerint a fiatal lány a felsőtestén szenvedett felületes szúrt sérüléseket, de nem került életveszélybe. A támadás után azonnal kórházba szállították.

Folyik a nyomozás, több kés is előkerült

A rendőrség eddig két kést foglalt le a helyszínen, egy harmadikat pedig az iskola épülete előtt találtak meg. Az osztrák speciális rendőri egység kutyákkal átvizsgálta az intézményt, hogy kizárják a további veszélyt. A pontos indíték még nem ismert, de a hatóságok vizsgálják a lehetséges hátteret.

Felmerült annak gyanúja, hogy féltékenységi indíték állhat a támadás mögött: a sértett lány állítólag hónapok óta fenyegető üzeneteket kapott a TikTok közösségi platformon.

Támadás: pánik és félelem a diákok körében

A történtek sokkolták az iskola közösségét. Több tanuló pánikrohamot kapott, a hatóságok pszichológiai segítséget biztosítottak a diákoknak. A média szerint egyes gyerekeknél még terrortámadástól való félelem is felmerült. A feszültséget fokozza, hogy idén júniusban Grazban egy iskolai ámokfutó támadása váltott ki félelmet és országos döbbenetet. Mint ismert, Grazban egy huszonegy éves fiatal férfi nyitott tüzet egykori iskolájában, a lövöldözésben tizenegy ember meghalt, tizenkettő pedig súlyosan megsérült.

Virágokat és gyertyákat helyeztek el az áldozatok emlékére a grazi középiskola előtt, ahol egy fegyveres támadásban tizenegy ember halt meg (Fotó: Anadolu/AFP/Askin Kiyagan)

A hatóságok a mostani késelés kapcsán az iskolákat és a szülőket is fokozott óvatosságra intik, és arra buzdítják őket, hogy beszéljenek a fiatalokkal az online fenyegetések veszélyeiről.