Grazi iskolai lövöldözés: rengeteg a súlyos sebesült + helyszíni videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla kedd délelőtt 10 óra után érkezett a bejelentés, hogy lövöldözés volt egy középiskolában Graz nyugati részén. A jelenlegi információk szerint a 22 éves elkövető az iskola diákja volt. A grazi iskolai lövöldözésben az eddigi információk szerint tízen meghaltak és legalább 28 ember sérült meg összesen, többek állapota súlyos – írta meg a Vaol is.

Legalább tíz áldozatot követelt a grazi iskolai lövöldözés. Helyszíni fotó. Forrás: Vaol/Horváth Balázs

A grazi iskolai lövöldözéshez nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

A rendőrség több egysége és a Cobra különleges egység is részt vett az akcióban, amely délelőtt 10 óra körül kezdődött a grazi Dreierschützengassén lévő középiskolánál. A Kronen Zeitung beszámolója szerint legkevesebb tíz halottja van a grazi lövöldözésnek. A város polgármestere, Elke Kahr elmondta, hogy feltételezett elkövető is meghalt, aki a rendőrség szerint egyedül cselekedett. A támadó indítéka egyelőre ismeretlen. A polgármester közlése szerint számos diák és tanár is megsérült, sok sebesültet kórházba szállítottak.

Osztrák médiaértesülések szerint iskolai zaklatás állhat a tragédia hátterében.

Az iskola épületét a helyszínre érkező rendőrök kiürítették, a diákokat egy közeli épületben helyezték biztonságba, a szüleiket értesítették – számolt be róla a Vaol.hu.

