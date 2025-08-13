Egyesült ÁllamokjogMagyarországjelentés

Dornfeld László: Az amerikai jelentés tényeken alapul, nem ideológiai torzításokon

Az Egyesült Államok friss emberi jogi országjelentése szerint Magyarországon nem tapasztalhatók súlyos jogsértések, a kormány pedig hiteles lépéseket tesz a visszaélések kivizsgálására és szankcionálására. A dokumentum a szólás- és sajtószabadság tiszteletben tartását, a független média sokszínűségét és a munkavállalói jogok védelmét is kiemeli, valamint hangsúlyozza az antiszemitizmus elleni küzdelmet. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője kiemelte: a jelentés tényeken alapul, és markáns ellentétben áll a korábbi, ideológiai torzításoktól.

2025. 08. 13. 16:55
A parlament épülete Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, amely az emberi jogi helyzetet értékeli. A dokumentum több részterületre bontva elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban.

Magyarország
Magyarország országjelentése kapcsán Dornfeld László úgy fogalmazott: Az amerikai jelentés tényeken alapul, nem ideológiai torzításokon (Fotó: JAKUB ORZYCKI / NurPhoto)

A dokumentum kiemelte, hogy a kormány hiteles lépéseket tett a visszaélések kivizsgálása és szankcionálása érdekében. 

Megállapították, hogy a szólás- és sajtószabadságot általában tiszteletben tartják, a független média aktív és sokszínű. A jelentés pozitívan értékelte a munkavállalói jogok védelmét és a gyűlöletbeszéd elleni jogi eszközöket. Külön hangsúlyozta a kormány elkötelezettségét az antiszemitizmus elleni küzdelemben és a befogadó társadalmi környezet megőrzésében.

A témával kapcsolatban Dornfeld László, az Alapjogokért Központot vezető elemzője úgy fogalmazott:

Ilyen az, amikor egy ország helyzetét a tények alapján, nem pedig ideológiai szemüvegen keresztül vizsgálják.” Hangsúlyozta, hogy „Bidenék ámokfutása után Trump végre újra szövetségesként kezel minket. 

 

Hogy mégis miért hazudtak a korábbi demokrata adminisztrációk, arra a válasz az, hogy ezáltal akartak kormányváltást elérni, gyakorlatilag ez volt Pressman korábbi nagykövet missziója. Ugyanis Magyarország békepárti politikája valóban bot volt a küllők között, és szembement az akkori háborúpárti amerikai vezetés kitűzött politikájával, vagyis az ukrán konfliktus minél hosszabb ideig történő elhúzásával.

Az elemző rámutatott, hogy a jelentés nagy visszhangot váltott ki a magyarországi globalisták körében, hiszen nemcsak ideológiai torzítások nélkül mutatja be a magyar helyzetet, hanem tényszerűen ismerteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját is, amely leleplezte a külföldről pénzelt befolyásoló műveleteket. 

Az, hogy ezeket a gondolatokat minden további kommentár nélkül megismétlik, igen beszédesen igazolja annak valóságtartalmát

 – jegyezte meg. Hozzátette, hogy ez olyan pillanat, mint amikor Rubio amerikai külügyminiszter rámutatott: az ukrajnai konfliktus Joe Biden elnöksége idején egy orosz–amerikai proxyháborúként zajlott.

Dornfeld László ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy bár a globalista gépezet egyik legfontosabb eleme, Washington patrióta kézbe került, a megmaradt rész kettőzött erővel tör hazánk ellen. 

Brüsszel mélyállama és a Soros-hálózat most minden követ megmozgat, hogy 2026-ban kormányváltás legyen Magyarországon. Ők még nem tettek le a háború folytatásáról, így az ő részükről továbbra is várható hazug jelentések közzététele. Remélik ugyanis, hogy ha Magyar Péter kerül a miniszterelnöki székbe, megszűnik minden magyar ellenállás az ukrán EU-csatlakozással, valamint a további fegyverszállításokkal szemben.

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve:

Amikor ezeket a válogatott globalista hazugságokat olvassuk hazánkkal szemben, jusson eszünkbe a mostani amerikai jelentés, amely tökéletes ellenpontot jelen.t

Dornfeld László szerint nem véletlen, hogy ez a dokumentum ennyire fáj a globalista hálózat magyarországi fiókszervezetének: „évek kitartó rágalomhadjáratát teszi egyetlen mozdulattal zárójelbe, rést ütve az általuk gondosan épített álvalóságon.”

Borítókép: Az Országház (Fotó: AFP)

