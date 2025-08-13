Dornfeld László: Az amerikai jelentés tényeken alapul, nem ideológiai torzításokon

Hogy mégis miért hazudtak a korábbi demokrata adminisztrációk, arra a válasz az, hogy ezáltal akartak kormányváltást elérni, gyakorlatilag ez volt Pressman korábbi nagykövet missziója. Ugyanis Magyarország békepárti politikája valóban bot volt a küllők között, és szembement az akkori háborúpárti amerikai vezetés kitűzött politikájával, vagyis az ukrán konfliktus minél hosszabb ideig történő elhúzásával.

Az elemző rámutatott, hogy a jelentés nagy visszhangot váltott ki a magyarországi globalisták körében, hiszen nemcsak ideológiai torzítások nélkül mutatja be a magyar helyzetet, hanem tényszerűen ismerteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját is, amely leleplezte a külföldről pénzelt befolyásoló műveleteket.

Az, hogy ezeket a gondolatokat minden további kommentár nélkül megismétlik, igen beszédesen igazolja annak valóságtartalmát

– jegyezte meg. Hozzátette, hogy ez olyan pillanat, mint amikor Rubio amerikai külügyminiszter rámutatott: az ukrajnai konfliktus Joe Biden elnöksége idején egy orosz–amerikai proxyháborúként zajlott.