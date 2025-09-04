Késsel sebesítette meg a szír bevándorló a férfit, amikor az megpróbálta megakadályozni, hogy a villamoson rátámadjon egy nőre.
Szír késes támadás: újabb igazolás Orbán Viktor migrációs politikájára
Egy szíriai migráns támadásának esett áldozatul egy férfi a villamoson Németországban. A Tűzfalcsoport az esettel kapcsolatosan a közösségi médiában osztotta meg bejegyzését, melyben azt írták: „Ez Orbán Viktor migrációs politikáját tökéletesen igazolja – egy amerikai fiatalember drámája egy szír bevándorló késes támadását követően.”
Az a férfi, aki a fiatal hölgyet megtámadta tegnap, szabadlábra kerül. Azért engedik el, mert nem német állampolgár, illetve nem EU-állampolgár. Nem ide tartozik. Egy illegális bevándorló, egy díler
– mondja el az áldozat egy róla készült videóban az esetet követően. Hozzátette:
Meglehetősen jól ismerik őt itt, főképp a rendőrség. A másik pasas úgy döntött, az arcom felé vág a 15 centis késével. Ha ezt megtehetik a német lakosokkal és utána szimplán elengedik őket, 12 órával később vagy még annyi se, hol van a törvény? Hol van a rend?
További Külföld híreink
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak a villamoson. A rendőrség egy szíriai migránst őrizetbe vett, egy másik feltételezett elkövető még szökésben van. Az eset körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat keresnek.
Borítókép: Rendőrség Drezdában (Fotó: AFP)
Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben
A Fidesz politikusa kiállt a Patrióták mellett.
Brüsszel a Tisza győzelmét várja
Ukrajnának nincs helye az unióban.
Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba
A magyar álláspontot immár a lengyelek is megerősítik.
Hatalmas pofont kapott Zelenszkij
Elutasítóak a lengyelek.
