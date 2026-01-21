Trump grönlandi terve háttérbe tolta Ukrajnát, Kijev korábban megegyezhetett volna

A Világgazdasági Fórum davosi találkozóján eredetileg ezen a héten írták volna alá azt a mintegy 800 milliárd dolláros „jóléti tervet”, amely az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna együttműködésében segítette volna Kijev hosszú távú újjáépítését egy esetleges tűzszünet után. A terv aláírását azonban – diplomáciai források szerint – határozatlan időre elhalasztották, írja a Financial Times.

Az ok nem Ukrajna, hanem Grönland

Trump élesen bírálta több európai NATO-tagállam döntését, amelyek katonai gyakorlat céljából csapatokat küldtek a Dániához tartozó sarkvidéki szigetre. Az amerikai elnök válaszul vámokkal fenyegette meg nyolc európai szövetségesét, amit Brüsszelben az elmúlt évtizedek legsúlyosabb transzatlanti válságaként értékelnek.

A helyzetet tovább élezte Trump javaslata egy általa vezetett Béketanács létrehozására, amely a Gázai övezethez hasonló globális konfliktusok kezelésére szolgálna.

Több háborúpárti európai főváros attól tart, hogy az új testület az ENSZ szerepének háttérbe szorítását célozza, különösen annak fényében, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívná a testületbe.

Franciaország és Németország már jelezte fenntartásait, míg az uniós tagállamok többsége elutasította a részvételt. Emmanuel Macron francia elnök szerint a testület hatásköre nem egyértelmű, Berlin pedig kizárólag a nemzetközi joggal összeegyeztethető formában tartaná elképzelhetőnek a csatlakozást.