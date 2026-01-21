TrumpUkrajnaGrönlandtervDavos

Trump grönlandi terve háttérbe tolta Ukrajnát, Kijev korábban megegyezhetett volna

Mélypontra jutottak a transzatlanti kapcsolatok, Trump grönlandi tervei miatt Davosban elhalasztották az Ukrajna újjáépítésére vonatkozó terv aláírását. Zelenszkij nem is utazott el Davosba.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elhagyja a Fehér Házat, hogy részt vegyen a Világgazdasági Fórumon Davosban Fotó: Celal Gunes Forrás: Anadolu/AFP
Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései, valamint a nemzetközi Béketanács ötlete miatt meghiúsult az Ukrajna háború utáni gazdasági támogatásáról szóló megállapodás bejelentése, értesült a Financial Times.

Trump
Trump tervei felborították a davosi napirendet (Fotó: AFP)

A Világgazdasági Fórum davosi találkozóján eredetileg ezen a héten írták volna alá azt a mintegy 800 milliárd dolláros „jóléti tervet”, amely az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna együttműködésében segítette volna Kijev hosszú távú újjáépítését egy esetleges tűzszünet után. A terv aláírását azonban – diplomáciai források szerint – határozatlan időre elhalasztották, írja a Financial Times.

Az ok nem Ukrajna, hanem Grönland

Trump élesen bírálta több európai NATO-tagállam döntését, amelyek katonai gyakorlat céljából csapatokat küldtek a Dániához tartozó sarkvidéki szigetre. Az amerikai elnök válaszul vámokkal fenyegette meg nyolc európai szövetségesét, amit Brüsszelben az elmúlt évtizedek legsúlyosabb transzatlanti válságaként értékelnek.

A helyzetet tovább élezte Trump javaslata egy általa vezetett Béketanács létrehozására, amely a Gázai övezethez hasonló globális konfliktusok kezelésére szolgálna. 

Több háborúpárti európai főváros attól tart, hogy az új testület az ENSZ szerepének háttérbe szorítását célozza, különösen annak fényében, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívná a testületbe.

Franciaország és Németország már jelezte fenntartásait, míg az uniós tagállamok többsége elutasította a részvételt. Emmanuel Macron francia elnök szerint a testület hatásköre nem egyértelmű, Berlin pedig kizárólag a nemzetközi joggal összeegyeztethető formában tartaná elképzelhetőnek a csatlakozást.

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 20: French President Emmanuel Macron delivers a speech during the World Economic Forum Annual Meeting (WEF) held in Davos, Switzerland on January 20, 2026. Harun Ozalp / Anadolu (Photo by Harun Ozalp / Anadolu via AFP)
Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond a Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésén, Davosban 2026. január 20-án (Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén élesen reagált: szerinte elképzelhetetlen, hogy egy asztalhoz üljön Putyinnal egy ilyen fórumon. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlan minden olyan kezdeményezés, amely elvonja a figyelmet az ország elleni háborúról.

A kialakult helyzet miatt az Egyesült Államok képviselői távol maradtak a héten zajló biztonságpolitikai egyeztetésektől, ami tovább lassította az ukrajnai támogatási csomagról szóló tárgyalásokat. Uniós diplomaták szerint „Trump átlépett egy vörös vonalat”, és Európa nem tehet úgy, mintha minden a megszokott mederben haladna.

A „jóléti tervet” ugyan nem vetették el végleg, de csak akkor írják alá, ha a politikai feszültségek enyhülnek. Zelenszkij nem is utazott el Davosba, részben a Kijevet ért súlyos orosz légicsapások miatt, részben pedig azért, mert nem volt biztosított egy érdemi találkozó Trump elnökkel.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elhagyja a Fehér Házat, hogy részt vegyen a Világgazdasági Fórumon, Davosban 

