Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései, valamint a nemzetközi Béketanács ötlete miatt meghiúsult az Ukrajna háború utáni gazdasági támogatásáról szóló megállapodás bejelentése, értesült a Financial Times.
Trump grönlandi terve háttérbe tolta Ukrajnát, Kijev korábban megegyezhetett volna
Mélypontra jutottak a transzatlanti kapcsolatok, Trump grönlandi tervei miatt Davosban elhalasztották az Ukrajna újjáépítésére vonatkozó terv aláírását. Zelenszkij nem is utazott el Davosba.
A Világgazdasági Fórum davosi találkozóján eredetileg ezen a héten írták volna alá azt a mintegy 800 milliárd dolláros „jóléti tervet”, amely az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna együttműködésében segítette volna Kijev hosszú távú újjáépítését egy esetleges tűzszünet után. A terv aláírását azonban – diplomáciai források szerint – határozatlan időre elhalasztották, írja a Financial Times.
Az ok nem Ukrajna, hanem Grönland
Trump élesen bírálta több európai NATO-tagállam döntését, amelyek katonai gyakorlat céljából csapatokat küldtek a Dániához tartozó sarkvidéki szigetre. Az amerikai elnök válaszul vámokkal fenyegette meg nyolc európai szövetségesét, amit Brüsszelben az elmúlt évtizedek legsúlyosabb transzatlanti válságaként értékelnek.
A helyzetet tovább élezte Trump javaslata egy általa vezetett Béketanács létrehozására, amely a Gázai övezethez hasonló globális konfliktusok kezelésére szolgálna.
Több háborúpárti európai főváros attól tart, hogy az új testület az ENSZ szerepének háttérbe szorítását célozza, különösen annak fényében, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívná a testületbe.
Franciaország és Németország már jelezte fenntartásait, míg az uniós tagállamok többsége elutasította a részvételt. Emmanuel Macron francia elnök szerint a testület hatásköre nem egyértelmű, Berlin pedig kizárólag a nemzetközi joggal összeegyeztethető formában tartaná elképzelhetőnek a csatlakozást.
További Külföld híreink
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén élesen reagált: szerinte elképzelhetetlen, hogy egy asztalhoz üljön Putyinnal egy ilyen fórumon. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlan minden olyan kezdeményezés, amely elvonja a figyelmet az ország elleni háborúról.
A kialakult helyzet miatt az Egyesült Államok képviselői távol maradtak a héten zajló biztonságpolitikai egyeztetésektől, ami tovább lassította az ukrajnai támogatási csomagról szóló tárgyalásokat. Uniós diplomaták szerint „Trump átlépett egy vörös vonalat”, és Európa nem tehet úgy, mintha minden a megszokott mederben haladna.
A „jóléti tervet” ugyan nem vetették el végleg, de csak akkor írják alá, ha a politikai feszültségek enyhülnek. Zelenszkij nem is utazott el Davosba, részben a Kijevet ért súlyos orosz légicsapások miatt, részben pedig azért, mert nem volt biztosított egy érdemi találkozó Trump elnökkel.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elhagyja a Fehér Házat, hogy részt vegyen a Világgazdasági Fórumon, Davosban
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!