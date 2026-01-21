donald trumpegyesült államokfehér háztrump

Dráma Trump gépén, az Air Force One röviddel a felszállás után visszafordult

Műszaki hiba miatt visszatért az Egyesült Államokba az amerikai elnököt szállító elnöki gép. Trump a tervek szerint Davosban mond beszédet.

2026. 01. 21. 6:05
Az Air Force One 2026. január 20-án visszatért a Joint Base Andrews repülőtérre Marylandben (Fotó: AFP)
Az Air Force One 2026. január 20-án visszatért a Joint Base Andrews repülőtérre Marylandben (Fotó: AFP)
Műszaki hiba miatt visszatért az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One, amely az amerikai elnökkel Davos felé tartott kedden éjszaka.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Fehér Ház bejelentése szerint a Boeing óriásgépen felszállás után mintegy másfél órával hibát észleltek, ezért az óceán felett elővigyázatosságból visszafordult az Andrews légitámaszpontra. 

Trump kulcsfontosságú beszédre készül

Az Air Force One keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után landolt ismét az Egyesült Államokban.

Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le.

Donald Trump elnök egy másik repülőgépen utazik Davosba a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel.

Borítókép: Az Air Force One 2026. január 20-án visszatért a Joint Base Andrews repülőtérre Marylandben (Fotó: AFP)
 

