Trump keményen odaszúrt a fölényeskedő Macronnak

Kétszáz százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot Donald Trump amerikai elnök, amiért Párizs nem kíván csatlakozni a Trump által felállítandó gázai Béketanácshoz.

Emmanuel Macron francia és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

Kétszáz százalékos vámmal sújtom a boraikat és a pezsgőiket; akkor majd csatlakozik. De persze nem kötelező csatlakoznia

– jelentette ki Trump újságírók előtt Floridában Emmanuel Macron francia elnökre utalva, hozzátéve, hogy az államfőt egyébként sem akarja senki a Béketanácsban, mert nemsokára úgysem lesz hivatalban, utalva a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztásra.