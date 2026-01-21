egyesült államokemmanuel macronmacronpárizsfranciaország

Trump keményen odaszúrt a fölényeskedő Macronnak

Kétszáz százalékos vámmal sújtaná az amerikai elnök a francia bor- és pezsgőimportot, amiért a francia elnök elzárkózott a tagságtól a Béketanácsban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 6:46
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Kétszáz százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot Donald Trump amerikai elnök, amiért Párizs nem kíván csatlakozni a Trump által felállítandó gázai Béketanácshoz.

Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Emmanuel Macron francia és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

Kétszáz százalékos vámmal sújtom a boraikat és a pezsgőiket; akkor majd csatlakozik. De persze nem kötelező csatlakoznia

 – jelentette ki Trump újságírók előtt Floridában Emmanuel Macron francia elnökre utalva, hozzátéve, hogy az államfőt egyébként sem akarja senki a Béketanácsban, mert nemsokára úgysem lesz hivatalban, utalva a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztásra. 

A megméretésen a 2017 óta hivatalban lévő Macron nem indulhat, a francia alkotmány ugyanis csak két egymást követő mandátumot engedélyez az elnököknek.


Macron titkársága a maga részéről elfogadhatatlannak és hatástalannak nevezett minden olyan, vámokkal való fenyegetőzést, amelynek célja a francia külpolitika befolyásolása.

Annie Genevard, Franciaország mezőgazdasági minisztere a TF1 kereskedelmi tévécsatornának adott interjújában szintén elfogadhatatlannak nevezte Trump szavait, amelyeket, mint mondta, nem csupán Franciaország, de az Európai Unió sem hagyhat válasz nélkül.

Rámutatott arra, hogy a Párizs által kiemelten fontosnak tartott, Franciaország egyik szimbólumának számító szőlőtermesztés és borászat már így is nehézségekkel küzd.

 

A francia elnöki hivatal közölte a sajtóval, hogy Párizs nem szándékozik csatlakozni a Trump javasolta gázai Béketanácshoz, mert az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét, hozzátéve, hogy a kezdeményezés okmánya túllép a Gázai övezeten, ellentétben a kezdeti elképzelésekkel.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

