Vonatbaleset Katalóniában: leomlott támfal okozta a szerencsétlenséget + videó

Legalább 15 ember megsérült, és rengeteg mentőautót riasztottak a helyszínre. Katalóniában a szélsőséges időjárás miatt leomlott támfal okozott vonatbalesetet.

2026. 01. 20. 22:51
Egy vonat egy leomlott támfalnak ütközött Gelida város közelében Katalóniában, jelentette be a spanyol polgári védelmi ügynökség. A hivatalos jelentések szerint legalább 15 ember sérült meg. Tizenegy mentőautót riasztottak a vonatbaleset helyszínére – írja a Le Figaro francia lap. 

Az incidens miatt a vasúti forgalom leállt a térségben. A 112-es segélyhívó számra eddig összesen 28 hívás érkezett a kisiklással kapcsolatban – közölték. 

A spanyol sajtóban megjelent első jelentések szerint a fal leomlását a kedden a katalán partvidéket sújtó heves esőzések okozhatták.

Késő délután egy másik vonat is kisiklott Blanes és Maçanet-Massanes között, szintén Katalóniában. Csak tíz utas tartózkodott a fedélzeten, sérülésről nem érkezett jelentés.

