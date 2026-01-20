Vonatbaleset Katalóniában: leomlott támfal okozta a szerencsétlenséget + videó

Egy vonat egy leomlott támfalnak ütközött Gelida város közelében Katalóniában, jelentette be a spanyol polgári védelmi ügynökség. A hivatalos jelentések szerint legalább 15 ember sérült meg. Tizenegy mentőautót riasztottak a vonatbaleset helyszínére – írja a Le Figaro francia lap.

Illusztráció. Katalóniában a szélsőséges időjárás miatt leomlott támfal okozott vonatbalesetet

Fotó: AFP

Az incidens miatt a vasúti forgalom leállt a térségben. A 112-es segélyhívó számra eddig összesen 28 hívás érkezett a kisiklással kapcsolatban – közölték.

🇪🇸 Gélida, España | 🔴 ACCIDENTE EN BARCELONA: Varias unidades del Servicio de Emergencias Médicas y Bombers de la Generalitat de Catalunya han llegado a la zona del accidente y están trabajando para ayudar a los heridos. pic.twitter.com/8I6mE3lxmJ — 𝐄𝐥𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) January 20, 2026

A spanyol sajtóban megjelent első jelentések szerint a fal leomlását a kedden a katalán partvidéket sújtó heves esőzések okozhatták.

🌧️ La #Catalogne espagnole subit aussi les intempéries avec des pluies copieuses et une forte houle. Des #submersions concernent #Cadaqués, non loin de la frontière française. 🌊 (vidéo Ràdio Cap de Creus) pic.twitter.com/FNDfzobniU — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 20, 2026

Késő délután egy másik vonat is kisiklott Blanes és Maçanet-Massanes között, szintén Katalóniában. Csak tíz utas tartózkodott a fedélzeten, sérülésről nem érkezett jelentés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)