Vonatbaleset Katalóniában: leomlott támfal okozta a szerencsétlenséget + videó

Egy vonat egy leomlott támfalnak ütközött Gelida város közelében Katalóniában, jelentette be a spanyol polgári védelmi ügynökség. A hivatalos jelentések szerint legalább 15 ember sérült meg. Tizenegy mentőautót riasztottak a vonatbaleset helyszínére – írja a Le Figaro francia lap.
Az incidens miatt a vasúti forgalom leállt a térségben. A 112-es segélyhívó számra eddig összesen 28 hívás érkezett a kisiklással kapcsolatban – közölték.
A spanyol sajtóban megjelent első jelentések szerint a fal leomlását a kedden a katalán partvidéket sújtó heves esőzések okozhatták.
Késő délután egy másik vonat is kisiklott Blanes és Maçanet-Massanes között, szintén Katalóniában. Csak tíz utas tartózkodott a fedélzeten, sérülésről nem érkezett jelentés.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!