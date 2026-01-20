Vabankot játszik az Európai Unió és az Egyesült Államok is

Grönland kapcsán újra kinyílt a vámháborús helyzet, ami azonban kölcsönös: az Egyesült Államok azokra az európai országokra, amelyek ellenzik a különleges státusú sziget elcsatolását Dániától, 10 százalékos vámot vetne ki februártól, mely júniustól 25 százalékra emelkedne, miközben az Európai Unió 93 milliárd eurónyi termékre vetne ki vámot – közölte a Magyar Nemzet érdeklődésére Árokszállási Zoltán. Ez utóbbi, úgy tűnik, hogy a korábbi vámmegállapodás előtt csőre töltött viszonossági vámok tényleges bevezetését jelentené, amit azért nem vezetett be az EU, mert tavaly nyáron, még a grönlandi mizéria előtt sikerült vámmegállapodást kötni az Egyesült Államokkal. Tehát egyértelműen mindkét fél nyomást gyakorol a másikra a vámokkal – fűzte hozzá az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Újabb vámháború kirobbanásával fenyeget kétmillió négyzetkilométernyi fagyott föld Fotó: Business Today

Mindkét félnek fájna, ha élesednének a vámintézkedések

Az elemző kifejtette: gazdasági szempontból ezek jelentős vámok lennének: az EU által megcélzott, 93 milliárd eurónyi összeg például a teljes Egyesült Államokból érkező 2024-es EU-s import 30 százalékára rúg, míg a teljes uniós export a tengerentúlra 2024-ben meghaladta az 500 milliárd eurót.

Ugyanakkor Árokszállási Zoltán rámutatott: hétfőn a tőzsdéken különösen az autógyártók részvényei estek Európában több százalékkal, tehát a negatív hatás már érződik a piacokon. Az európai exportőrök számára nagyon fájdalmasak az amerikai vámok, ugyanakkor látni kell, hogy Amerikára sincs jó hatással a vámháború – jegyezte meg, hozzátéve: erre utal, hogy az amerikai határidős részvényindexekben az ottani kereskedési szünnap ellenére van kereskedés hétfőn is, és ott 1 százalék körüli eséseket látunk.

Nem valószínű, hogy katonai megoldás tesz pontot a krízis végére

Árokszállási Zoltán felhívta a figyelmet: Grönland amerikaiak általi elfoglalása úgy, hogy az az EU, illetve a többi európai NATO tag kinyilvánított szándéka ellenére következne be, az észak-atlanti szövetség létét vonná kétségbe. A várható súlyos következmények miatt az elemző szerint végül nem katonai megoldása lesz a krízisnek.