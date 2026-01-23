TrumpKanadavisszavonBéketanácsCarneymeghívás

Donald Trumpnak elege lett, visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba

Donald Trump amerikai elnök visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 8:20
Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök Fotó: Dave Chan Forrás: AFP
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt, írja az MTI.

Trump
Donald Trump amerikai elnök bemutatja a Béketanácsot Davosban 2026. január 22-én. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb vezetők tanácsa lesz

– írta.

 

Trump döntésének oka

A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP/Dave Chan)

