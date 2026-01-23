Donald Trumpnak elege lett, visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt, írja az MTI.
Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb vezetők tanácsa lesz
– írta.
Trump döntésének oka
A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP/Dave Chan)
A terror sötét árnyéka borulhat Európára
Dzsihadisták ezrei szabadulhatnak rá a kontinensre.
Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó
A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.
Ismét a migránsok győztek Nagy-Britanniában
A helyiek tiltakozása ellenére migránsokat költöztetnek egy korábbi kiképzőközpontba.
Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia
A miniszterelnök hangsúlyozta: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
