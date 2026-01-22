Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik

Trump azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin elfogadta a meghívást, az orosz elnök ugyanakkor jelezte: Oroszország még mérlegeli a részvételt. Putyin szerint országa kész lenne egymilliárd dollárt biztosítani a befagyasztott orosz vagyonból, és a testületet elsősorban a Közel-Kelet szempontjából tartja jelentősnek – írja a BBC.

A Béketanácsról kezdetben úgy gondolták, hogy az Izrael és a Hamász között, Gázában zajló háború lezárását segítheti elő, valamint az újjáépítés felügyeletét látná el. A tervezett alapokmány azonban nem tesz említést a palesztin területekről, és inkább arra utal, hogy a testület az ENSZ egyes feladatköreit váltaná ki.

Szaúd-Arábia közlése szerint a muszlim többségű országok a tartós gázai tűzszünet megerősítését, az újjáépítés támogatását, valamint egy „igazságos és tartós béke” előmozdítását tartják szem előtt.

Nem ismert pontosan, hány ország kapott meghívást a testületbe.

Kanada és az Egyesült Királyság eddig nem reagált nyilvánosan, míg az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusszia, Magyarország, Kazahsztán, Marokkó és Vietnam csatlakozna.

A Vatikán megerősítette, hogy a pápa is meghívást kapott, de részvételéről egyelőre még nem döntött. Szlovénia miniszterelnöke ezzel szemben elutasította a felkérést, mivel véleménye szerint a testület veszélyesen beavatkozik a nemzetközi rendbe.