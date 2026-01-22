Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

BéketanácscsatlakozásDonald Trumptagország

Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik

Újabb hét ország csatlakozik Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanácshoz. Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott az Egyesült Államok elnökétől a testületbe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 10:11
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar bejelentette, hogy belép Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanácsba, amelyhez korábban Izrael is nyilvánosan csatlakozott – írja az Origo.

Újabb országokkal bővült a Béketanács (Fotó: AFP/ Brendan Smialowski)
Újabb országokkal bővült a Béketanács (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Trump azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin elfogadta a meghívást, az orosz elnök ugyanakkor jelezte: Oroszország még mérlegeli a részvételt. Putyin szerint országa kész lenne egymilliárd dollárt biztosítani a befagyasztott orosz vagyonból, és a testületet elsősorban a Közel-Kelet szempontjából tartja jelentősnek – írja a BBC.

A Béketanácsról kezdetben úgy gondolták, hogy az Izrael és a Hamász között, Gázában zajló háború lezárását segítheti elő, valamint az újjáépítés felügyeletét látná el. A tervezett alapokmány azonban nem tesz említést a palesztin területekről, és inkább arra utal, hogy a testület az ENSZ egyes feladatköreit váltaná ki. 

Szaúd-Arábia közlése szerint a muszlim többségű országok a tartós gázai tűzszünet megerősítését, az újjáépítés támogatását, valamint egy „igazságos és tartós béke” előmozdítását tartják szem előtt.

Nem ismert pontosan, hány ország kapott meghívást a testületbe.

Kanada és az Egyesült Királyság eddig nem reagált nyilvánosan, míg az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusszia, Magyarország, Kazahsztán, Marokkó és Vietnam csatlakozna.

A Vatikán megerősítette, hogy a pápa is meghívást kapott, de részvételéről egyelőre még nem döntött. Szlovénia miniszterelnöke ezzel szemben elutasította a felkérést, mivel véleménye szerint a testület veszélyesen beavatkozik a nemzetközi rendbe.

Egy kiszivárgott dokumentum szerint az alapokmány akkor lép hatályba, ha három állam elfogadja. A tagállamok megújítható, hároméves mandátumot kapnának. A testület elnöke Donald Trump lenne, széles kinevezési jogkörrel.

A Fehér Ház már kijelölte az alapító Végrehajtó Tanács tagjait, és a tervek szerint a folyamat második szakaszában Gázában az újjáépítés és a demilitarizáció következne, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2027 végéig szóló felhatalmazásával.

Izrael kifogásolta a gázai Végrehajtó Tanács összetételét, arra hivatkozva, hogy azt nem egyeztették vele. Az izraeli sajtó szerint Törökország és Katar bevonásáról Izrael megkerülésével született döntés.

A béketerv első szakaszában tűzszünetről, túsz- és fogolycseréről, részleges izraeli kivonulásról, valamint a humanitárius segélyek növeléséről állapodtak meg.

A második szakasz előtt azonban komoly akadályok tornyosulnak: a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert egy független palesztin állam létrehozása nélkül, miközben Izrael nem kötelezte el magát a Gázai övezet teljes elhagyása mellett. A tűzszünet törékeny, az életbelépése óta palesztin és izraeli áldozatokról is érkeztek hírek.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől a Béketanácsba. A magyar kormányfő az amerikai elnök meghívására Davosba utazott, ahol Magyarország nevében aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

