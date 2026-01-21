von der leyenbrüsszeldonald trumpgazdaorbán viktor

Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik

A Harcosok Klubjában tett bejegyzést a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel szemben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is – közölte. Orbán Viktor Trump meghívására Davosba indul.

Kozma Zoltán
2026. 01. 21. 12:38
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – e rről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Trump meghívásának tesz eleget a miniszterelnök (Fotó: AFP)
Trump meghívásának tesz eleget a miniszterelnök. Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy a gazdák elfoglalták Brüsszelt.

Igazuk van

 – tette hozzá.

Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is

 – hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül – jelentette ki. 

 

Trump meghívásának tesz eleget Orbán Viktor

Orbán Viktor a terveiről szólva közölte:

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)






