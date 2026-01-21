Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – e rről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy a gazdák elfoglalták Brüsszelt.

Igazuk van

– tette hozzá.

Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is

– hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül – jelentette ki.

Trump meghívásának tesz eleget Orbán Viktor

Orbán Viktor a terveiről szólva közölte:

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár.

