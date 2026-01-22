donald trumpnatotrumpgrönland

Trump részleteket árult el Grönlanddal kapcsolatban, jöhet az aranykupola

Donald Trump amerikai elnök „összetettnek" nevezte a Grönlandról szóló megállapodás tervezetet szerdán Davosban, miután bejelentette az előrelépést a sarkköri szigetről szóló vitában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 6:17
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az amerikai elnök a svájci üdülővárosban tartott világgazdasági fórum helyszínén a CNBC amerikai televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a NATO főtitkárával sikerült egy „megállapodás-koncepcióban" megegyezni, amely biztosítja Grönland jövőjét.

Donald Trump elmondta, hogy tervezet érinti a teljes Északi-sarkvidéket, beleértve Grönlandot, valamint a megerősített biztonságot és egyéb kérdéseket is. Egyben utalt arra, hogy az egyezségben szó lehet ásványkincsekről, valamint az Egyesült Államok kiépülő teljes rakétavédelmi rendszeréről, az úgynevezett „aranykupoláról".

Az elnök kijelentette, hogy olyan megoldás körvonalazódik, amilyen egyezséget el akart érni, és annak időtartama „örökre" szól majd. Donald Trump megerősítette, hogy miután a Grönlandról szóló megállapodás kilátásba került, eltekint több nyugat-európai országra februártól tervezett vám bevezetésétől. 

Az elnök a hét elején jelentette be, hogy vámot vezet be azon európai államokra, amelyek elutasítják törekvését, hogy Grönland az Egyesült Államok fennhatósága alá kerüljön.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

