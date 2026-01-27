Donald TrumppanelbeszélgetésOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcsMagyar Külügyi Intézet

Donald Trump forradalmi változásokat hozott a világban

Donald Trump első éve forradalmi változásokat hozott a világban, ami alapvetően változtatta meg a nemzetközi szabályozáson alapuló, ENSZ-központú liberális rendszert – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet (MKI) panelbeszélgetésén kedden Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyar Külügyi Intézet (MKI)2026. 01. 27. 22:34
Donald Trump forradalmi változásokat hozott a világban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Külügyi Intézet panelbeszélgetésén Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója úgy vélekedett, hogy a Donald Trump hivatalba lépése óta eltelt évben visszatért az Egyesült Államok a XIX. század eleji Monroe-doktrínához, vagyis az Egyesült Államok hatalmi pozíciójának megerősítéséhez, ami katalizátorként hatott a világpolitikai változásokra. Ezzel együtt jár a nyugati civilizáció hasadása, vagyis Európa és Amerika távolodása, ami nem jó hír Európának, mert így veszít a versenyképességéből.

Donald Trump első éve forradalmi változásokat hozott a világban – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet (MKI) panelbeszélgetésén
Donald Trump első éve forradalmi változásokat hozott a világban – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet (MKI) panelbeszélgetésén Fotó: MTI

Baranyi Tamás, az MKI stratégiai igazgatója úgy vélekedett, hogy Donald Trump egyfajta tárgyalási taktikaként erőszakosságot sugároz magából, de az elmúlt időszak azt mutatta, hogy meg lehet vele egyezni és kompromisszumképes. 

Ugyanakkor az egyik leginkább feltűnő dolog, hogy az elmúlt egy évben milyen kevés ellenállásba ütközött ez az agresszív fellépés akár Oroszország, akár Kína, vagy Európa részéről.

Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője úgy vélekedett: Trump abban hozott változást, hogy felismerte a globális nemzetközi szervezetek válságát és az intézményi keretek, a nemzetközi jogi berendezkedés megváltoztatásának élére állt. Byrappa Ramachandra, az MKI vezető kutatója szerint Donald Trump hatalomba lépésével felerősödtek az Egyesült Államok birodalmi törekvései, ami nem csak területi expanzió formájában ölt testet, hanem a digitális, a kulturális és a pénzügyi teret is egyre inkább dominálja Amerika, és a vámpolitika is ezeket a birodalmi törekvéseket szolgálja.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok különlegesen jónak mondhatóak, ami elsősorban a két vezető, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök személyes kapcsolatának köszönhető.

Horváth Sebestyén ezzel kapcsolatban kiemelte: nagy diplomáciai eredmény, hogy egy tízmilliós ország vezetője közvetlen partnerként tud tárgyalni a világ legnagyobb hatalmú emberével, ami semelyik más hasonló méretű európai ország esetében nem mondható el.

Donald Trump számára meghatározóak a személyes kapcsolatok

Békés Márton szerint „jó lóra tett” a magyar kormány, amikor a személyes kapcsolatokat helyezte előtérbe a magyar–amerikai diplomáciában, mert Donald Trump számára meghatározóak a személyes kapcsolatok. Baranyi Tamás pedig úgy vélekedett, hogy a kiemelkedően jó magyar–amerikai kapcsolatok 99 százalékban Orbán Viktornak köszönhetőek. A beszélgetés résztvevői abban is egyetértettek, hogy 

Magyarországnak a Brüsszellel és Washingtonnal ápolt kapcsolatok egyaránt érdekében állnak. 

Ugyanis a tapasztalatok szerint a második világháború után azok az országok váltak sikeressé, amelyek blokkokon átívelő kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Ezért Magyarország számára is a konnektivitás a járható út – hangzott el.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu