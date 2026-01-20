Új világrend, új lehetőségek: a Trump–Orbán-korszak első éve

Magyarország számára nemzetstratégiai és gazdasági szempontból egyaránt kulcsfontosságú a béke, különösen a közép-európai térségben. Az új amerikai vezetés – Brüsszellel szemben – felismeri az elhúzódó háborúk lezárásának szükségességét, amelyben Magyarország Európában kiemelt partner – írja az Alapjogokért Központ elemzésében.

Egy sikeres békefolyamat hazánk stratégiai nyereségét növelné.

Washington a nyugati világ problémáit elsősorban civilizációs és kulturális kihívásként értelmezi, szemben az európai fősodorral, amely továbbra is a migrációt, a multikulturalizmust és a genderideológiai megközelítést tekinti meghatározónak. Az európai elit egyre nyíltabban avatkozik be a magyar belpolitikába annak érdekében, hogy meggyengítse a szuverenista alapú magyar–amerikai együttműködést.

A Trump-korszak első 365 napjának gazdasági hatásai is jelentősek. Tárgyalások zajlanak egy amerikai pénzügyi védőmechanizmusról, erősödnek a vállalati partnerségek, amerikai beruházások érkeznek Magyarországra, valamint együttműködés alakul ki energetikai és tudományos területeken.

Magyarország mentességet kapott az orosz energiacégeket érintő amerikai szankciók alól, ami hozzájárult az ellátásbiztonsághoz, a rezsi- és üzemanyagárak stabilitásához.