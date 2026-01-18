béketanácstrumpgrönlandorbán viktor

Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet

Azonnali tűzszünetről született megállapodás Szíriában a kormány és a kurd SDF milícia között. Donald Trump amerikai elnök történelmi jelentőségű meghívást küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, Magyarország a Béketanács alapító tagállama lesz – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 01. 18. 23:57
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől Orbán Viktor miniszterelnök. Trump arra kérte fel a magyar kormányfőt, hogy legyen a gázai békefolyamatot felügyelő Béketanács alapító tagja. „A tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az Ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács alapokmányának” – írta Donald Trump Orbán Viktornak küldött levelében.

Donald Trump amerikai elnök meghívást küldött Magyarországnak a Béketanácsba, ugyanakkor nyolc európai ország az eszkaláció veszélyére figyelmeztette Grönland kapcsán
Donald Trump amerikai elnök meghívást küldött Magyarországnak a Béketanácsba, ugyanakkor nyolc európai ország az eszkaláció veszélyére figyelmeztette Grönland kapcsán (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól tízszázalékos vámot helyezett kilátásba. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet. 

Változatlan hevességgel folytatódnak a harcok Ukrajnában. Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont épülete. Az ott tartózkodó személyzet áldozatul esett a támadásnak. A vasárnapra virradó éjszaka folyamán az ország több régióját is légitámadás érte. Az érintett régiók közé tartozik Szumi, Herszon és Zaporizzsja megye. Harkiv megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.

Azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszünetről állapodott meg vasárnap a szíriai kormány az amerikai támogatást élvező, kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milíciával. A szíriai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára. A nyilvánosságra hozott egyezség értelmében az SDF erői beolvadnak a védelmi, illetve a belügyminisztérium irányítása alatt álló erőkbe, a szükséges biztonsági átvilágításokat követően. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu