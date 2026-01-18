Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet

Változatlan hevességgel folytatódnak a harcok Ukrajnában. Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont épülete. Az ott tartózkodó személyzet áldozatul esett a támadásnak. A vasárnapra virradó éjszaka folyamán az ország több régióját is légitámadás érte. Az érintett régiók közé tartozik Szumi, Herszon és Zaporizzsja megye. Harkiv megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.