Történelmi jelentőségű meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől Orbán Viktor miniszterelnök. Trump arra kérte fel a magyar kormányfőt, hogy legyen a gázai békefolyamatot felügyelő Béketanács alapító tagja. „A tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az Ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács alapokmányának” – írta Donald Trump Orbán Viktornak küldött levelében.
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Azonnali tűzszünetről született megállapodás Szíriában a kormány és a kurd SDF milícia között. Donald Trump amerikai elnök történelmi jelentőségű meghívást küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, Magyarország a Béketanács alapító tagállama lesz – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól tízszázalékos vámot helyezett kilátásba. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet.
Változatlan hevességgel folytatódnak a harcok Ukrajnában. Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont épülete. Az ott tartózkodó személyzet áldozatul esett a támadásnak. A vasárnapra virradó éjszaka folyamán az ország több régióját is légitámadás érte. Az érintett régiók közé tartozik Szumi, Herszon és Zaporizzsja megye. Harkiv megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.
Azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszünetről állapodott meg vasárnap a szíriai kormány az amerikai támogatást élvező, kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milíciával. A szíriai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára. A nyilvánosságra hozott egyezség értelmében az SDF erői beolvadnak a védelmi, illetve a belügyminisztérium irányítása alatt álló erőkbe, a szükséges biztonsági átvilágításokat követően.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
A brit miniszterelnök nehezményezte az amerikai elnök döntését.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
A brit miniszterelnök nehezményezte az amerikai elnök döntését.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
