egyesült államokszíriai kormánytűzszünet

Azonnali tűzszünetről állapodott meg a szíriai kormány a kurd erőkkel

Azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszünetről állapodott meg vasárnap a szíriai kormány az amerikai támogatást élvező, kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milíciával.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 19:05
A megállapodást tűzszünetet is tartalmaz Fotó: BAKR ALKASEM Forrás: AFP
A szíriai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára. A nyilvánosságra hozott egyezség értelmében az SDF erői beolvadnak a védelmi, illetve a belügyminisztérium alatt álló erőkbe, a szükséges biztonsági átvilágításokat követően. 

A szíriai elnök január 18-án bejelentette, hogy megállapodást kötött a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők vezetőjével, amely tűzszünetet is tartalmaz, miután a kormányerők előrenyomultak a kurdok által ellenőrzött északi és keleti területeken Fotó: BAKR ALKASEM / AFP
A damaszkuszi vezetés átveszi az eddig kurd ellenőrzés alatt álló Deir-ez-Zór és és Rakka tartomány katonai ellenőrzését és polgári közigazgatását.

A térségben lévő gáz- és olajmezők szintén a szíriai kormány ellenőrzése alá kerülnek. Az SDF ezenfelül kötelezettséget vállal arra, hogy külföldre küldi szíriai állampolgársággal nem rendelkező vezetőit, illetve azon erőit, amelyek kapcsolatban állnak a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK). Tom Barrack, az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottja az X-en tett bejegyzésében döntő fordulópontnak nevezte a tűzszüneti egyezményt. 

A szíriai kormányerők a nap folyamán előrenyomultak Szíria északi részének több területén, amelyet korábban kurd harcosok tartottak ellenőrzésük alatt. A szíriai hadsereg átvette az ellenőrzést az ország északi részének nagyobb területén, kiszorítva a kurd erőket onnan, ahol több mint egy évtizede tényleges autonómiát élveztek – közölte az MTI. 

Borítókép: A megállapodás tűzszünetet is tartalmaz (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

