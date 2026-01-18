Azonnali tűzszünetről állapodott meg a szíriai kormány a kurd erőkkel

A térségben lévő gáz- és olajmezők szintén a szíriai kormány ellenőrzése alá kerülnek. Az SDF ezenfelül kötelezettséget vállal arra, hogy külföldre küldi szíriai állampolgársággal nem rendelkező vezetőit, illetve azon erőit, amelyek kapcsolatban állnak a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK). Tom Barrack, az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottja az X-en tett bejegyzésében döntő fordulópontnak nevezte a tűzszüneti egyezményt.

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Two great Syrian leaders, driven by the… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026

A szíriai kormányerők a nap folyamán előrenyomultak Szíria északi részének több területén, amelyet korábban kurd harcosok tartottak ellenőrzésük alatt. A szíriai hadsereg átvette az ellenőrzést az ország északi részének nagyobb területén, kiszorítva a kurd erőket onnan, ahol több mint egy évtizede tényleges autonómiát élveztek – közölte az MTI.

Borítókép: A megállapodás tűzszünetet is tartalmaz (Fotó: AFP)