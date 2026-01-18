Azonnali tűzszünetről állapodott meg a szíriai kormány a kurd erőkkel

A szíriai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára. A nyilvánosságra hozott egyezség értelmében az SDF erői beolvadnak a védelmi, illetve a belügyminisztérium alatt álló erőkbe, a szükséges biztonsági átvilágításokat követően.
A damaszkuszi vezetés átveszi az eddig kurd ellenőrzés alatt álló Deir-ez-Zór és és Rakka tartomány katonai ellenőrzését és polgári közigazgatását.
