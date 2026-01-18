Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Rendkívüli

béke Orbán Viktor Trump

A gázai Béketanács felkérésére hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagként csatlakozzon, és részesévé váljon a Béketanács alapokmányának” – írta Donald Trump Orbán Viktornak küldött levelében. Az amerikai elnök a magyar miniszterelnöknek küldött levelében úgy fogalmazott: „Bízom benne, hogy a jövőben hosszú távon együtt dolgozhatunk a világbéke, a jólét és a nagyság céljának elérése érdekében.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 11:58
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Önt, mint Magyarország miniszterelnökét, meghívjam, hogy csatlakozzon hozzám egy történelmi jelentőségű és rendkívüli erőfeszítéshez, amelynek célja a béke megszilárdítása a Közel-Keleten, valamint egyúttal egy merész, új megközelítés elindítása a globális konfliktusok megoldására” – írta Orbán Viktornak írt levelében Donald Trump, amelyben a hivatalos megszólítást is mellőzve, „Kedves Viktor” címzéssel látott el az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

„2025. szeptember 29-én bejelentettem az átfogó tervet a gázai konfliktus lezárására, egy rendkívüli, tízpontos ütemtervet, amelyet gyorsan magáévá tett számos világvezető, köztük az arab világ, Izrael és Európa több állam- és kormányfője is. A terv előmozdítása érdekében 2025. november 17-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta a 2803. számú határozatot, amely üdvözli és támogatja ezt a víziót”

– áll a levélben, amely úgy folytatódik:

Most elérkezett az idő, hogy mindezen álmokat valóra váltsuk. A terv középpontjában a Béketanács áll, a valaha létrehozott legjelentősebb és legnagyobb hatású testület, amely új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati adminisztrációként kerül megalapításra.

Donald Trump hangsúlyozta:

Ez az erőfeszítés egy kivételes nemzetekből álló csoportot hoz majd össze, akik készek vállalni a tartós béke megteremtésének nemes felelősségét – olyan megtiszteltetés ez, amely azokat illeti meg, akik példamutató vezetésre készek, és hajlandók nagyszabású beruházásokat eszközölni egy biztonságos és virágzó jövő érdekében a következő nemzedékek számára. A közeljövőben összehívjuk elkötelezett partnereinket, akik többsége a világ legnagyobb tiszteletnek örvendő vezetői közé tartozik.

Az amerikai elnök azt írta:

A Béketanács felkérésére hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagként csatlakozzon, és részesévé váljon a Béketanács alapokmányának. Ez a testület egyedülálló lesz, eddig egyetlen tagállam sem jelölhetett ki felhatalmazott képviselőt arra, hogy nevében részt vegyen és közreműködjön az üléseken. Mellékelten küldöm a végrehajtási tervet és a Béketanács alapokmányát, amely jelenleg ratifikációra nyitott. Bízom benne, hogy a jövőben hosszú távon együtt dolgozhatunk a világbéke, a jólét és a nagyság céljának elérése érdekében.

A levelet Deák Dániel is idézte közösségi oldalán. Történelmi dolog: Donald Trump meghívta Orbán Viktort, hogy alapító tagként vegyen részt a Béketanácsában – írta bejegyzéséhez a XXI. Század Intézet elemzője. 

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől. A bejegyzéshez azt írta: 

Ha Trump, akkor béke!

A levelet a miniszterelnök közösségi oldalán is megosztotta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt a meghívásról. 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI)

 

