Orbán Viktor: Ha Trump, akkor béke!

Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Fotó: Polyák Attila)

Amint arról korábban beszámoltunk, hamarosan összeáll a gázai Béketanács. Az Egyesült Államok bejelentése szerint új szakaszába lépett a Gázai övezet jövőjét rendezni kívánó béketerv. A második fázis részeként létrejön egy nemzetközi felügyeleti testület, ez lesz a gázai Béketanács. A testület tagjainak névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.

Borítókép: Orbán Viktor a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)