Hamarosan összeáll a Gázai béketanács, kiderült, ki kap helyet az asztalnál

Tony Blair az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner mellett kapott helyet a tanácsban. A Gázai béketanács munkájában részt vesz Donald Trump amerikai elnök, Marc Rowan, az Apollo vezérigazgatója, Ajay Banga, a Világbank elnöke, valamint Robert Gabriel, Trump politikai tanácsadója is. A 72 éves Blair szombaton reagált a döntésre:

köszönetet mondott az amerikai elnöknek a felkérésért, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet a tanács munkájában.

Blair méltatta Trump békekezdeményezését, amit kivételes eredménynek tart. Elmondása szerint a tanács felállítása esélyt ad a gázai lakosságnak egy szebb jövőre, miközben Izrael olyan ország szomszédságában élhet, amely nem fenyegeti a biztonságát.