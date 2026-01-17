Hamarosan összeáll a Gázai béketanács, kiderült, ki kap helyet az asztalnál

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök bejelentette, hogy új szakaszába lépett a Gázai övezet jövőjét rendezni hivatott béketerv. A második fázis részeként megkezdődik a Hamász palesztin szélsőséges szervezet lefegyverzése, megalakult egy átmeneti, szakértői palesztin kormány, és hamarosan egy nemzetközi felügyeleti testület, a Gázai béketanács is megkezdi munkáját. Tony Blair volt brit miniszterelnök kulcsszerepet kap a folyamatban, a végrehajtó bizottság tagjaként csatlakozik a béketanácshoz – számolt be róla az Origo a Daily Mail cikke alapján.
Az Egyesült Államok bejelentése szerint új szakaszába lépett a Gázai övezet jövőjét rendezni kívánó béketerv. A második fázis részeként létrejön egy nemzetközi felügyeleti testület, a Gázai béketanács. A tanácsban helyet kapott Tony Blair volt brit miniszterelnök is, aki megtiszteltetésnek nevezte a felkérést. A testület további tagjainak névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.
Tony Blair az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner mellett kapott helyet a tanácsban. A Gázai béketanács munkájában részt vesz Donald Trump amerikai elnök, Marc Rowan, az Apollo vezérigazgatója, Ajay Banga, a Világbank elnöke, valamint Robert Gabriel, Trump politikai tanácsadója is. A 72 éves Blair szombaton reagált a döntésre:
köszönetet mondott az amerikai elnöknek a felkérésért, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet a tanács munkájában.
Blair méltatta Trump békekezdeményezését, amit kivételes eredménynek tart. Elmondása szerint a tanács felállítása esélyt ad a gázai lakosságnak egy szebb jövőre, miközben Izrael olyan ország szomszédságában élhet, amely nem fenyegeti a biztonságát.
A végrehajtó bizottság feladatairól a Fehér Ház azt közölte, hogy minden tag egy-egy konkrét területért felel majd, amelyek kulcsfontosságúak Gáza stabilizálása és hosszú távú eredményessége szempontjából. Ezek közé tartozik az államigazgatási kapacitások fejlesztése, a regionális együttműködések erősítése, az újjáépítés, a befektetések ösztönzése, valamint a finanszírozás és a tőke mozgósítása. A testület további tagjainak névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.
Borítókép: Az amerikai és az izraeli elnök (Fotó: AFP)
