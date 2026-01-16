Gázai béketanács: Trump jelentős előrelépésről számolt be

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a béketerv előrehaladását árnyalja, hogy Izraeli légicsapás hajtott végre csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével szemben a Gázai övezetben.

Borítókép: Az amerikai és az izraeli delegáció (Fotó: AFP)